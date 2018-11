Luttes internes, tractations et «chasse» aux élus indécis

Par DDK | Il ya 10 minutes | 13 lecture(s)

La course aux élections sénatoriales est bel et bien enclenchée à Boumerdès. Au Front des Forces Socialistes (FFS), deux candidats sont en lice pour représenter le parti au Sénat. Il s’agit du l'actuel P/APC de Naciria, Belkacem Benameur, et d’un élu à l’APC d’Ouled Hedadj, Mustapha Bida. Les primaires auront lieu le 24 novembre prochain. Au total, une cinquantaine d’élus du parti de feu Hocine Ait Ahmed vont choisir leur représentant. Les caciques et anciens militants, notamment Khaled Mokrani, élu à l’APW, ne se sont pas présentés à ces joutes électorales réservées aux grands électeurs. Un fait rare dans les annales politiques du parti. A chaque échéance électorale, en effet, celui-ci et d’autres, n’hésitaient jamais à participer. M. Belkacem Benameur a brigué un mandat à l'APN comme député pour la wilaya de Boumerdès après avoir fait un mandat communal (2007-2012). Selon les observateurs de la scène politique, le FFS au niveau local vit une crise interne en raison des désaccords qui existent entre Belkacem Benameur et Ali Laskri. Concernant le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), qui tente de reconquérir le terrain, les élus ont choisi Redouane Akkouche, élu à l'APC de Boumerdès, pour les représenter aux sénatoriales. Ce jeune élu sera accompagné d’une vingtaine d'autres, disséminés dans plusieurs communes. «Notre participation a pour objectif de protéger nos élus des tentatives d’approches de candidats businessmen favorisant l’argent et le milieu affairiste», nous dit-on au bureau régional. A l'ex-parti unique, le FLN, sur six candidats, les élus ont choisi Sabaoui Sadek, élu à l’APC de Boudouaou et ex-responsable de la chambre agricole. Pas moins de 143 élus à travers les assemblées élues de Boumerdès ont voté lors de ces primaires, pour élire leur représentant à la chambre haute du parlement, le Sénat. Il a remporté 73 voix lors des primaires organisées, avant-hier samedi, au siège de la Mouhafadha de Boumerdès. Les élus candidats sont Sabaoui Sadek, l'ex-président de la chambre agricole, Adim Aissa l'ex- P/APC de Zemmouri, Rih Boualem, Zennagui, délégué APC Boumerdès, Gherbi Aissa, élu APW et Boutezdam, l'ex-P/APC de Larbaâtache. Le plus vieux parti au pouvoir a pu présenter une seule femme candidate à ces joutes électorales pour le renouvellement partiel des membres du Sénat qui auront lieu le 29 décembre prochain. Contrairement aux primaires précédentes, celles de samedi n'ont pas enregistre d'altercations entres candidats et élus. Selon un élu, les anciens élus du parti, notamment l’ex-P/APW, Ziane Khodja Ahmed, ont donné motion de soutien à leur candidat favori, M.Sabaoui. «Ils ont pensé à présenter plusieurs candidats représentant toutes les régions et sensibilités de la région. Car, réellement, il existe un écart entre notamment l’Est et l’Ouest de la wilaya. Le vote a donné raison au candidat de l’ouest », analyse Seddik Si Affir, un observateur de la scène politique locale. Au niveau du parti de l’actuel Premier ministre, le RND, deux candidats sont en lice. Il s’agit de Gherbi Farid et Azzoug Said, tous deux élus à l’APW. Là, les primaires n’ont toujours pas été annoncées, alors que les tractations entre élus et les recherches d’alliance ont commencé. La chasse aux élus a aussi été enclenchée, pour attirer des élus des autres formations politiques qui ne participeront pas à ces joutes électorales.

Youcef Z.