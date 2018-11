Opération récupération des terrains non exploités

Par DDK | Il ya 52 minutes | 79 lecture(s)

Une réflexion et un travail sur les moyens et la manière d’augmenter la production agricole dans la wilaya de Tizi-Ouzou sont menés, depuis les dernières Assises nationales sur l’agriculture, au niveau local. Cette dynamique, explique le DSA, s’est traduite sur le terrain à travers plusieurs rencontres thématiques : Comment récupérer les terrains agricoles qui ne sont pas cultivés ? Comment intensifier le travail sur le terrain agricole ? Des questions auxquels les responsables du secteur tentent de trouver des réponses et des solutions. Concernant le premier point, le DSA nous a appris que ses services ont procédé à la récupération de «541 lots de terrains. Ces terres agricoles inexploitées seront redistribuées bientôt. En outre, toujours dans l’optique d’avoir une meilleure maitrise de la situation, on a procédé à la création de coopératives agricoles et à la labellisation et la certification des produits». Le DSA considère dans ce sens que «on est dans l’obligation de bouger pour avancer».

Labellisation des huiles, création de coopératives…

A travers les rencontres sus citées, la direction de l’agriculture de la wilaya analyse la situation du secteur et établit un diagnostic : - Comment augmenter la production agricole. - Les facteurs qui bloquent et les facteurs qui gênent. - Ce qui ne marche pas et comment aller de l’avant. La première filière qui a été examinée c’est l’oléiculture. «On a donné des instructions pour lever le gaulage, mettre les cagettes et utiliser les traitements pour produire plus», explique encore le DSA. «Il faut aller vers une amélioration technique des 12 filières qu’on a aujourd’hui dans la wilaya», préconise-t-il, précisant qu’«il faut aller vers les coopératives et unir les forces individuelles pour faire une force commune». La semaine prochaine, ajoute-t-il, «on proposera la labellisation de l’huile Achevel d’Ait Ghobri (Ifigha, Fréha, Bouzeguène) au ministère de l’Agriculture. On va mettre en place un cahier de charges. Dans quelques jours, on va labéliser l’hile d’olive de Maâtkas avec un cahier de charges. Ces huiles sont uniques et répondent à des caractéristiques bien définies. Ce sont des huiles très particulières, dans des régions particulières, avec un gout extraordinaire», a fait savoir M. Laïb.

K. H.