35 000 vaches vaccinées

La fièvre aphteuse a mis en alerte les éleveurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, ces derniers mois. La situation est désormais maitrisée, selon le DSA. Les services vétérinaires ont procédé au vaccin de 35 000 vaches laitières, à samedi dernier, apprend-on du même responsable. Depuis le mois de mai dernier, l’alerte à la fièvre aphteuse a été donnée dans la wilaya de Tizi-Ouzou avec 12 cas enregistrés. «La maladie s’était estompée puis est réapparue le 8 octobre», rappelle le DSA. «On a eu 4 foyers sous le contrôle de nos vétérinaires, le 5e est un veau découvert à l’aratoire donc abattu», ajoute-t-il. Le directeur rassure sur l’état des lieux actuel et fait savoir que «la maladie est maîtrisée pour le moment». En effet, dira-t-il, «aucun cas n’a été enregistré depuis 21 octobre». Pour les éleveurs assurés par la CRMA, ils seront remboursés par cet organe informe-t-il. «Nous avons acquis 70 000 doses de vaccins et nous sommes les premiers à l’échelle nationale à avoir vacciné 35 000 vaches laitières, à Samedi dernier. Nous sommes mobilisés pour cette opération. Chaque jour, 800 à 1 000 têtes sont vaccinées. La wilaya de Tizi-Ouzou est la deuxième après Sétif à posséder un important cheptel qui produit une quantité importante de lait, estimée cette année à 86 millions de litres. On est toujours vigilants pour préserver le cheptel», a-t-il indiqué. Cela dit, M. Laib a souligné que la wilaya est menacée par d’autres maladies qu’il faut aussi traiter, à l’instar de la mouche de l’olivier pour la végétation et la brucellose. Concernant cette dernière il notera que «l’année passée, 37 personnes de la région de Ouaguenoun ont été hospitalisées». Le wali a donné instruction avec un arrêté pour interdire les produits laitiers et le lait non contrôlé, rappelle-t-il.

Lutter contre la vente informelle du poulet

Hier, il y a eu une rencontre autour de la certification des produits agricoles. Ça concerne notamment les produits artisanaux produits par des citoyens chez eux. La vente de ces produits est «formellement interdite». «On ne peut pas vendre sans certification. Cette dernière doit obéir à certaines normes et règles. Elle représente la garantie que le produit est sain et que le processus est suivi», explique le DSA. Aujourd’hui, «une rencontre sur l’aviculture aura lieu, pour dire comment diminuer de l’informel qui a des conséquences sur la santé. Il faut que la viande de volaille arrive sur les étalages des marchés saines», note le responsable qui a précisé que le wali a établi un arrêté interdisant la vente sur les routes. On va donner des recommandations pour l’application de cet arrêté. Au niveau des souks, on va exiger des agréments et on interdira l’abatage clandestin dans toutes la wilaya de Tizi Ouzou, pour aller vers la conformité».

