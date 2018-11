400 millions de DA injectés

Par DDK | Il ya 52 minutes | 85 lecture(s)

Une enveloppe financière de 400 millions de dinars a été affectée à la wilaya de Bouira, destinée à la relance du programme de développement de l’agriculture et du développement rural, au titre de l’exercice de l’année 2018.

C’est ce que nous indiquent les services de la DSA de Bouira qui se félicitent de la consistance de ce plan, inscrit à l’indicatif du Programme de développement agricole inscrit sur le Compte d’Affectation Spécial CAS n° 302-140 intitulé «Fonds National du Développement Rural». Ainsi plusieurs opérations ont été inscrites dans ce programme, à l’instar du désenclavement du monde agricole et rural avec l’ouverture de 70 km de pistes agricoles et l’aménagement de 60 km de pistes agricoles, la réalisation de 15 captages de sources et leurs aménagements, le forage de 20 puits pour l’irrigation et l’abreuvement de cheptels… Dans le cadre de l’appui aux éleveurs et aux petites exploitations agricoles, il a été enregistré l’acquisition de 2105 ruches pleines et 211 kits d’élevage apicole, l’acquisition de 250 000 plants oléicoles ainsi que de 405 800 plants arboricoles. Les services de la DSA de Bouira annoncent également la création d’une unité d’élevage cunicole au niveau de la commune de Bouira. Il en est de même pour l’acquisition d’un cheptel ovin de 1260 têtes réparti sur 210 bénéficiaires, soit une acquisition de 05 brebis primipares et un bélier reproducteur ainsi qu’un kit d’élevage ovin pour chaque bénéficiaire. «A ce jour, les services agricoles ont pu délivrer 50 décisions d’octroi de soutien pour l’arboriculture et 130 décisions pour l’apiculture ainsi que 155 décisions pour l’ovin. Pour la situation actuelle de l’état d’avancement des réalisations, l’opération de désenclavement a connu son lancement ces jours-ci avec un taux d’avancement des travaux estimé à 20%, elle aurait pu connaitre une cadence plus accélérée si nous ne sommes pas aux portes de la période hivernale» indique M Belhout Kamel, chef de Service Aménagement Rural et Promotion des Investissements (SARPI) auprès de la DSA. Notre interlocuteur affirme concernant l’apiculture et l’ovin, que l’opération de livraison de cheptel, de matériel d’élevage et de délivrance des attestations de service fait(ASF) est en cours. ‘’ Une opération d’attribution de cheptel se fera jeudi prochain au profit d’éleveurs de Haizer… quant au forage de puits, une étude hydrogéologique est lancée afin de maitriser les profondeurs à réaliser, à fortiori que l’enveloppe allouée à cette opération est limitée ‘’ détaille M Belhout. Ce dernier affirme que ses services lanceront incessamment l’opération de captage et d’aménagement des sources d’autant plus que le cahier des charges est fin prêt.

Hafidh Bessaoudi.