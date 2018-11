L’investissement et la tendance à la négligence

Par DDK | Il ya 53 minutes | 74 lecture(s)

Par S Ait Hamouda

L’investissement, tout le monde est pour, à condition qu’on investisse réellement. Il y a des personnes qui se portent candidats pour mettre en œuvre des projets, puis les laissent en jachère, ‘’en attendant Godot’’. Mais comme Godot ne vient pas, ils espèrent voir le messie, en vain. Ils sont 44% à ne pas mettre en valeur un terrain qu’ils ont obtenu, mais dont ils ne veulent pas s’en séparé. Ils se rendent compte, après coup, si ce n’est calculé par avance, qu’il peut valoir beaucoup, même toujours à l’état sauvage, et sa vente éventuelle mènera aussi à l’enrichissement. De plus sans risque, sans fatigue. Il arrive que l’on veuille se faire du fric, nonobstant, la tentation peut s’avérer vaine dès lors qu’on cherche à mettre de l’argent de côté et à faire semblant d’investir sans investir vraiment. Il se trouve que l’on cherche à s’embourgeoiser et se sentir bien engraissé, pour finir sans le sou. Ressemblant, à tout le moins, au pauvre qui se lamente. Il est vrai qu’un ultimatum leur sera envoyé, mais qu’à cela ne tienne, il ne servira à rien, cette injonction ne servira pas à grand-chose, du moment qu’elle ne rétablira pas la tendance. Cela ne servira ni à la renverser, ni à la rendre féconde, pour la simple raison qu’une simple injonction ne fera rien en dépit de tout. L’ultime façon de rendre ces projets faisables, c’est de faire qu’en l’occurrence l’investissement passe au concret. La référence est de faire en sorte de mettre en relief les promoteurs sérieux et remanier les conditions qui s’imposent. Outre les négligences et les inadvertances qui accablent le ‘’schmilblick’’ par inattention, la réponse est d’outrepasser les intentions voulues ou non voulues. Que l’on soit promoteur, ou pas, il y a des conditions qu’il faut ménager, la première est qu’il faut savoir mettre en valeur le terrain obtenu, et la seconde se comporter en promoteur vrai. Là, il y a de justes raisons de mériter son label si on l’a. L’investissement est un vecteur de développement cardinal aussi bien pour le pays que pour soi. La promotion du territoire va à ce prix.

S. A. H.