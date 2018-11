Le wali inspecte les projets

Par DDK | Il ya 6 minutes | 14 lecture(s)

Le logement et l’investissement étaient au cœur de la visite de travail et d’inspection, effectuée, hier, par le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, dans la daïra de Seddouk, où il s’est enquis de l’état d’avancement de projets en cours de réalisation. Dès son arrivée, le wali s’est recueilli, en compagnie du P/APW, au mausolée de Cheikh Aheddad, leader de la fameuse insurrection de 1871 contre le colonialisme français. M. Maabed a ensuite inspecté le chantier de réalisation, en cours, de 130 logements sociaux au niveau de la localité Mizeb. Inscrit en 2011 et lancé en 2013, ce projet accuse un énorme retard. En outre, la qualité des travaux réalisés, notamment le raccordement au réseau électrique, n’a pas convaincu le chef de l’exécutif. Il a donné des instructions fermes aux entreprises intervenant sur le chantier pour y remédier. Les élus locaux ont soulevé, quant à eux, l’insuffisance des programmes de logement attribués à la commune, dont le nombre d’habitants dépasse les 30 000 âmes. Ils réclament, dans ce sillage, la compensation de ce déficit par un quota important d'aides à l'auto-construction dans le cadre de l'habitat rural. Par ailleurs, le wali de Béjaïa s’est rendu au niveau du site de la ZAC de Mlikou, qui commence à prendre forme. Le terrain dédié à cette ZAC relève du domaine privé de l’Etat et s’étale sur une superficie de 30 hectares. L’APC de Seddouk mise beaucoup sur ce projet pour amorcer un réel développement local et renflouer les caisses communales. Dans la commune de M’Cisna, les autorités de wilaya ont visité le nouveau siège de l’APC pour la réalisation duquel 33 millions de dinars ont été alloués dans le cadre d’un montage financier.

B. S.