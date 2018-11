5 ans de prison à l’encontre de l’ex-P/APC

Par DDK | Il ya 6 minutes | 15 lecture(s)

Le tribunal criminel près la cour de Boumerdès a condamné, dernièrement, l’ex-maire de Souk El-Had à 5 ans de prison et un élu ainsi que le propriétaire d’une promotion immobilière à des peines respectives de 2 ans et une année et demie de prison avec sursis, «pour constitution d’une bande de malfaiteurs et faux et usage de faux». Les faits remontent au mois de mars 2015, quand une plainte, accusant l’ex-maire de Souk El-Had de falsification de procès-verbaux avec imitation des signatures du président de la commission d’octroi des marchés et du représentant de la direction de l’Urbanisme, a été déposée. En outre, l’ex-maire de Souk El-Had et l’élu sont accusés de passation de marchés publics de manière illégale, au profit du propriétaire de l’entreprise de promotion immobilière, sans passer par l’avis d’appel d’offres.

H. A.