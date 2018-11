L’APC face à un double blocage

Par DDK | Il ya 6 minutes | 9 lecture(s)

La commune d’Aïn Zaouïa est confrontée, depuis maintenant plus d'un mois, à un double blocage. D’abord, l’assemblée étant gelée, la gestion de la municipalité a été confiée au chef de daïra de Draâ El Mizan. D’autre part, le contrôleur financier refuse de reconnaître la qualité d'ordinateur au chef de daïra, en dépit de la décision lui donnant cette qualité, signée à la fin du mois d'août dernier, accompagnée d'une autre décision de gel des fonctions du président de l'APC. Donc, en dépit de l'approbation de la wilaya du budget supplémentaire de la commune, avec ses deux sections équipement et fonctionnement, ainsi que la budgétisation des PCD et des subventions émanant des instances de l'Etat, tous les engagements et les prises en compte de l'administration locale sont bloqués au niveau du contrôleur financier. Le refus de signer de l'organe de contrôle est motivé, selon des sources locales, par le fait que «la décision du wali de confier la gestion de la commune qui lui donne la qualité d'ordonnateur n'a pas de référence réglementaire». Ce fait inédit, fondé ou pas, de ne pas reconnaître une décision des hautes autorités de l'Etat, en l'occurrence le wali, continue de handicaper le fonctionnement de la commune. Ce malentendu entre l'administration et le VF commence à avoir des répercussions, notamment le versement de deux mois de salaires aux fonctionnaires. Et pour dénoncer cet état de fait, la section syndicale des travailleurs de la mairie, affiliée au SNAPAP, a lancé un préavis de grève d'une semaine annonciateur d'un «débrayage à partir de la semaine prochaine si rien n'est réglé d'ici-là». De son côté, l'administration, toujours selon des sources locales, a saisi officiellement la wilaya pour régler ce litige, beaucoup plus d'ordre juridique, pour ne pas pénaliser une commune, où le terrain d'entente entre les élus semble impossible, du moins ces jours-ci, au vu des divergences entre le maire (FLN) gelé temporairement dans ses fonctions et le groupe représentant la majorité à l'Assemblée constituée d'élus indépendants, RCD et PT.

Merzouk Haddadi.