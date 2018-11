L'extension de l’aérogare en bonne voie

Par DDK | Il ya 6 minutes | 9 lecture(s)

Conformément au décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, il y a 15 projets à lancer par l’EGSA durant l'exercice budgétaire 2018.

Et parmi ces projets figurent les travaux d’extension de l’aérogare passagers au niveau de l’aéroport de Béjaïa, la réalisation d'un forage au niveau de l’aéroport et la réalisation d'un système de climatisation au niveau de l’aérogare de Béjaïa. Les extensions et les améliorations continues des prestations et le flux de voyageurs en augmentation distinguent désormais cette structure. En effet, l’aéroport Abane Ramdane de Béjaïa connaît un flux de passagers important et son extension est devenue inévitable. M Sahed, chef de département à l’aéroport, explique : «Nous avons terminé les aménagements extérieurs qui donnent désormais un nouveau look à la structure. Nous avons aussi lancé les travaux pour le réaménagement des sanitaires et autres. S'agissant de l'extension intra-muros au niveau des arrivées, les travaux sont en cours. Idem pour le forage». Concernant les perspectives d'avenir et l'extension de l’aéroport, notre interlocuteur dira : «Nous attendons une décision du ministère». L’aéroport Abane Ramdane va bénéficier, indique-t-on, d’un nouvel investissement visant, à la fois, l’agrandissement de sa piste d’atterrissage et l’extension de son aérogare. La piste, qui avait déjà subi en 2007 une rénovation intégrale sur une distance de 2 400 mètres, va pouvoir être ainsi étendue à 3 000 mètres. A noter que durant l’année 2017, le nombre de passagers était de 78 434 en ligne national e et 230 636 sur la ligne internationale. Globalement, durant l’année 2017, quelque 309 070 passagers ont transité par l’aéroport de Béjaïa. Pour rappel, l’EGSA Alger (Etablissement de Gestion des Services Aéroportuaires d’Alger), sous tutelle du ministère des Transports, a vu le jour le 11 août 1987 par décret n° 87- 173 du 11 août 1987. Il a été transformé en EPIC doté de missions de service public par le décret exécutif N° 91-150 du 18 mai 1991. A vocation commerciale, l’EGSA-Alger gère, développe et exploite 17 aéroports implantés du nord au sud du pays, dont 6 aéroports internationaux et 11 aéroports nationaux. L’EGSA-Alger gère, exploite et développe ces derniers en veillant au quotidien à leur bon fonctionnement avec comme missions, la satisfaction des passagers, l'assistance, la gestion, l'entretien et le fonctionnement des aéroports. À noter enfin que l'aéroport de Béjaïa a été baptisé Abane Ramdane par décret présidentiel en 1999. Il a été inauguré en 1982 en vols nationaux et en 1993 en vols internationaux.

Rachid Z.