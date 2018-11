Six stations d’épuration projetées

Par DDK | Il ya 6 minutes | 19 lecture(s)

La protection des oueds et plages de la wilaya de Béjaïa de la pollution des eaux usées passe inévitablement par la réalisation de stations de traitement et d’épuration (STEP). C’est ce qu’a déclaré le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, en marge de la visite effectuée dans la région, en début de semaine, par une délégation du ministère des Ressources en eau, accompagnée du directeur général de l’Algérienne Des Eaux (ADE). «Le littoral de la wilaya et les oueds traversant les villes sont pollués par les rejets des eaux usées. Je pense que l’installation des stations de traitement et d’épuration des eaux usées est impératif pour l’opération de dépollution de nos plages et oueds», a soutenu le premier chef de l’exécutif. Cet avis est résolument partagé par le directeur de l’hydraulique, dont les services ont déjà tracé une feuille de route pour la protection des oueds et plages de la wilaya des eaux usées. Ce plan d’action consiste en l’extension de la station d’épuration de la ville de Béjaïa, qui passera d’une capacité actuelle de 80 000 équivalent/habitants à 300 000 Eq/h. Ce projet de mise à niveau de la STEP de la ville de Béjaïa est en cours de réalisation. Le montant de ce marché s’élève à 224 155 302 DA, selon une fiche technique du projet. En outre, la direction de l’hydraulique a projeté la réalisation de six autres STEP, qui devraient couvrir les réseaux d’assainissement de pas moins de la moitié des communes que compte la wilaya de Béjaïa. Il s’agit de réaliser une STEP à Oued Ghir, d’une capacité de 200 000 Eq/h. Elle prendra en charge aussi les rejets des eaux usées d’une partie de la commune Béjaïa et Tala Hamza. Une autre STEP, d’une capacité de 400 000 Eq/h, est prévue à Amizour. Elle couvrira également les municipalités d’El-Kseur, Semaoun, Béni Djelil, Timezrit et Fenaïa. Les quatre STEP restantes seront implantées dans les communes de Tichy (400 000 Eq/h), Tazmalt (200 000 Eq/h), Toudja (250 000 Eq/h) et Kherrata (100 000 Eq/h). Dans ce sillage, le directeur de l’hydraulique a annoncé que plusieurs communes s’approvisionnent en eau potable par le système de forages réalisés à proximité de l’oued Soummam, encourant ainsi le risque de contamination. «Heureusement que l’eau pompée des forages est traitée au niveau des châteaux d’eau. Il faut impérativement réaliser ces STEP pour éviter le risque de contamination», a-t-il affirmé. Eu égard à la gravité de la situation, d’autant plus qu’il s’agit de la santé publique, l’État est appelé à accorder la priorité au financement de tels projets.

B. S.