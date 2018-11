Ça se bouscule au FFS !

Par DDK | Il ya 10 minutes | 22 lecture(s)

Le fort pourcentage d’élus indépendants, la multiplication de partis politiques dans la région, la “bataille organique” au sein de certaines formations font que les sénatoriales se présentent dans la wilaya de Béjaïa comme une équation à plusieurs inconnues.

A l'instar des autres régions du pays, la bataille des sénatoriales a bel et bien commencé à Béjaïa. La fièvre électorale s'est emparée des élus locaux, notamment les candidats à un poste de sénateur. La wilaya comptant un collège électoral global de 839 élus locaux, dont 43 siégeant à l’APW, la bataille des primaires monte crescendo au sein des partis politiques à Béjaïa. En termes de représentativité, les élus issus de listes indépendantes seront au nombre de 152 : le FFS avec 242 sièges, le RCD 141 et le FLN 123. Pour le FFS, dont les primaires se dérouleront le 24 du mois en cours, neuf candidats sont déjà aux starting-blocks. On retrouve dans cette liste l’actuel vice-président de l’APW, Abdennour Derguini, membre du conseil national de ce parti, les maires de Tichy, Béni Djelil, Tamokra, Djamel Ayad, ex-maire et élu à l'APC de Sidi Aïch, et un élu à l'APC de Béjaïa. A noter l'absence énigmatique du P/APW, Hadadou, à cette joute électorale. Pour le RCD, le parti a, semble-t-il, déjà tranché en désignant le P/APC de Fenaïa, Farid Bali, comme candidat du parti aux sénatoriales. Du côté du FLN, la bataille bat son plein et parmi les candidats à l’élection primaire, on retrouve, notamment, Abdelhamid Merouani, ex-P/APC. Pour le RND de Béjaïa, tout se décidera aujourd’hui, à partir de 10 heures, lors d'un Conseil de wilaya élargi, où il s'agira, pour les présents, à leur tête le député Kamel Bouchouche, de la mise en place d’une stratégie pour cette élection sénatoriale. Idem pour le MPA, qui avec une dizaine d’élus dans la wilaya jouera certainement les trouble-fête lors du rendez-vous du 29 décembre prochain. A noter que pour cette élection sénatoriale, le total d'élus dans la wilaya de Béjaïa, qui est de 839 élus, se verra amputer de quinze membres, représentant le nombre de sièges dont dispose la commune de Boudjellil, où l’opération de vote fut annulée, pour rappel, lors des locales du 23 novembre 2017. Cette élection se caractérisera également, par le nombre élevé d’élus locaux issus de listes indépendantes. C'est dire l'importance que représente cette masse de voix, pour les postulants au siège de sénateur. En effet, on dénombre 152 élus indépendants dans la wilaya de Béjaïa dont les voix seront très courtisées par les partis politique en lice pour cette joute électorale. Les élus indépendants constituent, en termes de nombre, la deuxième force politique dans la région, avec un total donc de 152 élus après le FFS qui lui compte 242. Le travail de coulisses bat son plein, consistant en des tractations visant à glaner des voix en plus en faveur d'un candidat ou d'une formation politique. Les différents postulants à cette distinction de haut cadre de la nation sont désormais sur la ligne de départ à Béjaïa, comme partout à travers les différentes wilayas du pays d’ailleurs. Chacun d'eux soumettra, le 29 décembre, sa candidature aux voix des grands électeurs de la wilaya, pour défendre les intérêts de la population de la région au Sénat.

Rachid Z.