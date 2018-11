Huit élus du FLN démissionnent des commissions

Par DDK | Il ya 10 minutes | 20 lecture(s)

Un véritable coup de tonnerre vient d’avoir lieu dans la composante de l’assemblée populaire communale d’Aïn-Bessem, une daïra sise à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de la wilaya de Bouira. En effet, huit élus, formant le groupe d’élus du parti FLN, ont déposé jeudi dernier, leurs démissions de la composante de toutes les commissions de l’assemblée communale. Ces élus frondeurs ont affirmé qu’ils ne siègeront désormais plus, dans les commissions communales, et ont carrément réclamé la dissolution de l’assemblée communale d’Aïn-Bessem. Les élus du vieux parti qui ont aussi menacé de démissionner même de l’assemblée communale, ont justifié leur décision par «l’absence totale de communication, de transparence et de consultation de la part de l’exécutif communal de l’APC, formé par le RND avec une majorité de 11 élus. Les élus démissionnaires ont aussi dénoncé «un blocage sans précédent de la gestion de la commune et de l’ensemble des projets de développement dû à l’absence prolongée du maire et l’installation d’un maire par intérim depuis plus d’une année». Ces derniers ont aussi réclamé l’intervention du wali de Bouira, pour mettre fin à cette situation, qu’ils jugent «grave et pénalisante pour le développement de la commune». Pour M. Ben Salem Tarek, élu du FLN à l’APC, il s’agit d’un acte politique dont l’objectif est d’attirer l’attention des autorités de la wilaya et de l’opinion locale sur la situation qui prévaut au sein de l’APC d’Aïn-Bessem. «L’équipe dirigeante travaille en solo, sans associer les autres élus ou le mouvement associatif local. Les décisions sont prises à l’aveuglette et sans débat ou évaluation préalable. Le maire élu est absent de ses fonctions depuis plus d’une année en raison de son état de santé. Le maire par intérim ne fait pas avancer la situation, et les élus ne se réunissent que rarement. La majorité des projets sont en souffrance et les nouveaux projets n’ont même pas été lancés ! Le programme LPA de notre commune n’est toujours pas retenu alors que dans d’autres communes de la wilaya, les appartements ont été remis à leurs bénéficiaires. Idem pour le marché de gros dont les travaux de réalisation ont été achevés depuis longtemps mais qui n’a toujours pas été réceptionné ! La commune souffre d’une multitude de carences et les citoyens se sentent abandonnés par leurs élus !», explique M. Ben Salem, qui précise que l’objectif des élus du FLN, n’est pas de bloquer l’assemblée, mais plutôt de faire respecter les règles de la collégialité dans la gestion et de la transparence au sein de cette assemblée. «Nous réclamons l’intervention du wali, pour faire respecter les lois du pays et pour mettre fin à cette situation de blocage non-annoncée», a-t-il martelé. En attendant une réaction du wali, la situation risque de se compliquer davantage au sein de cette APC.

O. K.