Rachid Boudjedra en conférence aujourd’hui

L’association Awal Issawal de la commune de Melbou, située à 35 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, recevra aujourd’hui à partir de 14 heures, l’écrivain Rachid Boudjedra, au niveau de la bibliothèque communale de Melbou, sise à côté de la maison de jeunes, pour animer une conférence. Cette rencontre culturelle qui s’inscrit dans le cadre du café littéraire animé par l’association précitée, vise à créer un espace de débat dans un cadre culturel. «L’objectif de ce café littéraire est d’initier une dynamique de débat et de création intellectuelle et d’instaurer une tradition d’échanges et de création dans diverses disciplines littéraires et artistiques. Cet espace est dédié à la culture, où des intellectuels de tous horizons peuvent se rencontrer pour échanger des avis, lire des poèmes ou encore s’adonner à des débats fructueux. Dans les prochains jours, nous promettons à notre public des conférenciers et des débats instructifs et constructifs», informent les organisateurs. Rachid Boudjedra renouera, donc, avec son univers pour parler de son dernier roman «La dépossession», paru aux éditions Frantz Fanon.

