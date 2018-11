Le RND dénonce «le marchandage des voix» à Bouira

Par DDK | Il ya 37 minutes | 74 lecture(s)

Les 237 élus des assemblées communales et de l’assemblée de la wilaya de Bouira, issus du rassemblement national démocratique (RND), étaient réunis hier au niveau de l’ODEJ Mohamed Issiakhem de Bouira afin d’élire le candidat du parti en prévision des élections sénatoriales de décembre prochain. Le député et coordinateur du RND à Bouira, Dr Mohamed Bouha, a présidé cette élection primaire qui a également vu la participation des députés et des cadres locaux du parti du Premier ministre. Ainsi et dès le début des travaux, Dr Bouha rappellera aux participants les principales conditions réglementaires pour la participation à cette élection, tout en affirmant que les instances locales du RND et ses militants seront «mobilisés derrière le candidat qui sera élu démocratiquement par les élus à Bouira». Par ailleurs, le coordinateur du RND n’hésitera pas à fustiger ses adversaires politiques locaux, déjà en course pour décrocher l’unique siège de la wilaya dans la chambre haute du Parlement, en dénonçant «une dégradation des valeurs de concurrence politique loyale et la généralisation de l’argent sale dans ces élections». Il appellera, ainsi, à l’ouverture d’une enquête judiciaire sur l’existence de cas d’achat des voix de certains élus locaux et des tentatives de corruption : «Désormais, le problème de l’argent sale en politique, de l’achat des voix et des tentatives de corruption se pose sérieusement dans la scène politique locale à Bouira, qui était épargnée jusqu’au-là par ce phénomène. Les élus du RND seront toujours mobilisés derrière leurs cadres et candidats au service d’une politique propre au service du développement local. J’appelle les élus du RND ainsi que ceux de l’ensemble des partis politiques représentés à Bouira à respecter leurs engagements envers la population de la wilaya qui aspire à un avenir meilleur. Au RND, nous condamnons et dénonçons ces pratiques qui sont des tentatives de corruption. Les sénateurs doivent se mobiliser contre la corruption et le poste ne s’achète pas avec de l’argent», a-t-il déclaré. Sans les citer, l’intervenant affirmera que certains partis à Bouira tentent de rendre le milieu politique pollué par l’argent sale : «Nous réclamons l’ouverture d’enquêtes, d’abord sur l’origine de ces fonds d’argent sale, ensuite sur les tentatives de corruption des élus et le marchandage des voix à Bouira. Au RND, nous allons continuer à combattre ces pratiques malsaines qui touchent à la dignité des êtres humains. Un corrompu n’a pas le droit de polluer la scène politique. Ces gens doivent être traduits devant la justice pour leurs actes malsains et antiréglementaires. La politique ne se fait pas de cette manière», a-t-il aussi souligné. Enfin et après l’installation d’un bureau composé de deux militants et deux députés, qui ont été chargés de gérer l’opération du vote, la chance fut donnée aux élus désireux de présenter leurs candidatures à cette élection interne. Sept élus ont, ainsi, annoncé officiellement leurs candidatures. Il s’agit de Belkacem Belkacem, élu à l’APC de Djebahia, Boualem Lamri, maire de la commune de Souk El-Khemis, Laifa Thaljoun, P/APC d’Oued El-Berdi, Karim Khediss, P/APC d’El-Adjiba, Saleh Sbayhi, élu à l’APC de Kadiria, Abdelkader Maouche, maire de Bechloul, et enfin Mohamed Mansouri, élu à l’APC de Sour El-Ghozlane. Après les présentations, l’opération du vote a été effectuée par bulletin secret, et le principe d’un deuxième tour a été écarté. Les dirigeants du RND ont assuré qu’en cas d’égalité entre deux candidats ou plus, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé. Après le vote des élus et le dépouillement des voix exprimées qui a duré jusqu’à 16h, les résultats définitives ont été annoncées. Ainsi, c’est Saleh Sbayhi qui a été élu candidat du RND à cette élection avec 60 voix en sa faveur. Il a été suivi de près du maire de Souk El-Khemis qui a obtenu 54 voix, du maire d’Oued El-Berdi Laifa Thaljoun avec 31 voix, de Belkacem Belkacem élu à l’APC de Djebahia avec 29 voix, du maire d’El-Adjiba, Karim Khediss crédité de 27 voix, du maire de Bechloul, Abdelkader Maouche qui est revenu avec 11 voix seulement et, enfin, de Mohamed Mansouri élu à l’APC de Sour El-Ghozlane avec 9 voix. Le nombre de bulletins nuls est de 16, selon le bureau chargé de l’élection.

Oussama Khitouche