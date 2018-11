Ouari Massinissa, candidat du FLN

Par DDK | Il ya 37 minutes | 92 lecture(s)

Ouari Massinissa est le candidat officiel du Front de libération nationale (FLN) de la wilaya de Béjaïa aux sénatoriales prévues le 29 décembre prochain. Cet élu FLN à l’APC de Tazmalt a été choisi, avant-hier, lors des élections primaires, organisées par le parti, en présence de M. Lakhdari, superviseur et membre du bureau politique du FLN, dépêché d’Alger à cet effet. Agé de 38 ans, Ouari Massinissa, candidat de la Mouhafada de la vallée de la Soummam, a remporté les primaires avec 71 voix, devançant largement son unique concurrent Merouani Abdelhamid, ex maire de Béjaïa et candidat malheureux aux précédentes sénatoriales, qui a obtenu 60 voix. Côté RCD, une source proche de l’entourage du parti de Mohcine Belabbas à Béjaïa, parle de la candidature de l’actuel maire de Fenaïa, M. Bali. De son coté, le plus vieux parti de l’opposition, le FFS, de Béjaïa tiendra sa primaire samedi prochain pour départager les neuf candidats à la candidature en prévision desdites élections. Des candidatures à profusion qui fausseraient tout pronostic précoce sur l’identité du candidat officiel du FFS. Néanmoins, d’anciens cadres du parti voient en l’actuel maire de Béni Ksila le candidat idéal pour briguer le mandat de sénateur. Le FFS part favori dans cette élection sachant qu’il détient le plus grand nombre d’élus locaux dans les APC et APW. Qui, parmi tous ces candidats, remplacera Mohamed Bettache (FFS) au sénat ? Il est à noter que cette élection, hormis les grands électeurs, est un non-événement pour les citoyens. Des citoyens préoccupés beaucoup plus par la cherté de la vie et les innombrables problèmes qui les guettent au quotidien.

B. S.