Débrayage aux sciences humaines

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Deux mois à peine après la rentrée universitaire, le cauchemar des grèves regagne la faculté des sciences humaines et sociales de Tamda. Des centaines d’étudiants des deux départements ont procédé à la fermeture des deux blocs pédagogiques E et C, pour «dénoncer la réponse défavorable de la tutelle à notre plateforme de revendications», expliquent-ils. Le principal problème soulevé par les étudiants est «l'absence quasi totale de bus universitaires reliant les autres pôles à celui de Tamda». «Nous vivons un calvaire au quotidien, nous sommes obligé de nous rabattre sur le transport privé, ce qui nous coutent très cher. De plus, le chemin est dans un piètre état et les quelques bus existants ne sont pas dans un meilleur état. Il y a à peine trois jours, les freins d’un bus ont lâché. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés», dénonce un étudiant en SIC. La charge des plannings et les horaires sont également décriés par les étudiants : «On doit être à 8h en cours, alors que les bus sont toujours en retard. Il n’y a que ceux qui résident dans les cités universitaires de Tamda qui peuvent êtres à l’heure aux cours. Les plannings sont surchargés et la situation pédagogique se dégrade d’une année à une autre», martèle un autre étudiant qui explique que le mouvement de protestation se prolongera «tant que nos doléances, légitimes, ne seront pas prises en considération».

Lyes Mechouek