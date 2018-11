Grève du personnel communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Les travailleurs permanents et contractuels de la commune d’Aïn Zaouïa sont en grève illimitée depuis avant-hier, pour revendiquer le versement de leurs salaires des mois d'octobre et novembre. Derrière cette action, le refus du contrôleur financier de reconnaître la qualité d'ordonnateur au chef de daïra de Draâ El-Mizan, désigné par le wali comme autorité de substitution au président de l'APC, gelée, faut-il le rappeler, dans ses fonctions toujours sur décision de la haute autorité de la wilaya. Depuis et en dépit de l'approbation du budget supplémentaire de la commune par la wilaya, son exécution n'est pas encore entamée. À ce sujet, une source locale indiquait que le contrôleur financier a accordé son visa au budget avec ses deux sections fonctionnement et équipement, en plus de la budgétisation des plans communaux de développement. Cela constitue en principe une évolution pour un possible dénouement de la situation de double blocage que connaît la municipalité depuis maintenant une année. Pour les fonctionnaires, leur détermination à poursuivre la grève est de mise, tant qu’il s'agit d'accéder à un droit élémentaire affecté par le dysfonctionnement que connaît la commune. À signaler, enfin, que l'Assemblée communale est gelée dans ses activités en l'absence de consensus entre les élus.

M. Haddadi.