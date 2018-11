25 millions de DA pour la réhabilitation du centre

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le foyer des personnes âgées de Boukhalfa, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a bénéficié d’une opération de réhabilitation de ses structures à hauteur de 25 millions de DA. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action sociale en faveur de cette catégorie vulnérable de la société visant à améliorer les conditions d’accueil de ce centre, a indiqué le wali Abdelhakim Chater lors de sa visite effectuée, avant-hier, sur les lieux à l’occasion du Mawlid. Notons que ce centre a été ouvert aux pensionnaires depuis septembre 2004. La structure est actuellement dans un état dégradé, a-t-on constaté. Pour la même occasion, une visite a été rendue à l’établissement de l’enfance assistée, sise aussi dans le même périmètre. Ce centre a été ouvert officiellement en 2002 pour une capacité d’accueil de 48 enfants. L’établissement des enfants assistés de Boukhalfa est le seul au niveau de la wilaya. Aujourd’hui, il est à moitié de sa capacité globale avec un total de 29 enfants. Ce centre fonctionne avec un budget de 49 590 000 DA pour l’année en cours, indiquent les statistiques de la DAS. Les enfants reçus sont notamment les sans familles et les orphelins, les enfants qui perdent leurs parents définitivement ou sous ordonnance judiciaire, les enfants nés sous x et les enfants en danger. 21 enfants résidant actuellement dans l’établissement sont placés sous ordonnance administrative, dont 13 à besoin spécifique. Ceux placés sous ordonnance judiciaire sont au nombre de huit enfants. Pour les catégories existantes actuellement dans cet établissement, on retrouve deux enfants récupérés de mamans célibataires, sept mains levées sur placement judiciaire. Les enfants mis sous la catégorie de la Kafala en 2017 sont au nombre de 12 pour l’année dernière et de 14 pour l’année en cours. S’agissant de l’insertion de ces enfants dans les établissements scolaires, 8 enfants sont intégrés dans différents paliers de l’éducation nationale et un dans la formation professionnelle. A signaler que, pour la même occasion, 50 enfants ont été circoncis en présence du wali Chater. Concernant les SDF, le responsable a déclaré que pour le moment, la réalisation d’un centre spécialement pour cette catégorie n’est pas à l’ordre du jour dans la wilaya. Toutefois, il précisera que ces personnes sont prises en charge complètement par les services de la wilaya et sont accueillies dans un endroit aménagé à cet effet.

K. H.