Le FFS et le TAJ en lice à Bouira

Par DDK | Il ya 22 minutes | 26 lecture(s)

Après le FLN et le RND, c’est au tour du FFS et de TAJ de se mettre en ordre de bataille en prévision de la course au sénat à Bouira.

En effet, du côté du parti d’Amar Ghoul, c’est le vice président de l’APW, Lamouri Belloui, qui a été désigné par la direction du parti comme candidat au siège du sénat à Bouira. Même avec 5 élus seulement, TAJ tentera cette expérience pour la première fois depuis sa création au niveau de la wilaya. Pour les responsables locaux, il s’agit «d’un acte politique qui vise à consolider les rangs du parti et relancer sa structuration au niveau des communes de la wilaya». Il faut préciser que le bureau de TAJ à Bouira est traversé par une véritable crise interne depuis les dernières élections locales, puisque deux parmi ces cinq élus à l’APW, avaient voté pour le candidat du FLN à L’APW, contrairement aux directives du parti qui avait opté pour l’alliance FFS-RND à l’APW de Bouira. Ces deux élus ont été d’ailleurs exclus de la composition des commissions et des vices présidences de l’APW, mais ils n’ont pas été exclus de la structure locale du parti, et siègent toujours au nom du TAJ à l’APW de Bouira. Du côté du vieux parti de l’opposition le FFS, une élection primaire a été décidée et sera tenue, le samedi 24 novembre prochain, et ce, afin de permettre aux 65 élus locaux de choisir le candidat du parti à Bouira. Deux maires de ce parti seront candidats à cette première élection, il s’agit de Daï Chemllal, maire de Chorfa, et de Kaci Idir, maire de M’Chedallah. Comme c’est le cas pour TAJ, l’entrée en lice du FFS, et malgré les très faibles chances de victoire, demeure d’ordre organique et structurel, avec l’unique objectif de rassembler les voix des élus du FFS et éviter que ces derniers n’optent, comme ça a été le cas en 2015, pour les candidats d’autres partis comme le FLN ou le RND. Pour rappel, ces deux partis ont déjà annoncé leur participation à cette élection. Les élus du FLN ont opté pour la candidature de M. Djawad Boutarâa élu à l’APW de Bouira, alors que ceux du RND ont opté pour la candidature de Saleh Sbayhi, élu à l’APC de Kadiria.

Oussama Khitouche.