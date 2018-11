L’APW en visite dans les établissements scolaires

Par DDK | Il ya 23 minutes | 22 lecture(s)

La commission de l’éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur de l’assemblé populaire de la wilaya de Béjaïa a effectué, hier, une visite de travail à la commune de Tizi N’Berber. Menée par son président, Mabrouk Azibi, et la vice-présidente de l’APW, Farida Boutaghane, la commission a visité plusieurs structures solaires de la commune. L’entame a été faite au lycée Hocine Aït Ahmed, inauguré en 2016, mais qui manque encore d’équipements. La route qui y mène, à partir du chemin principal, est par ailleurs totalement à l’abandon, bien que l’APW se fût engagée à financer sa réhabilitation. Mais l’on a indiqué que c’est l’entrepreneur choisi qui tarde à lancer les travaux. En attendant, les lycéens appréhendent l’hiver qui approche à grands pas, synonyme de gadoue et de complications au quotidien. La visite de la commission a été programmée, suite à plusieurs actions de débrayage des lycéens qui ne cessent de dénoncer les conditions déplorables de scolarisation dues au manque des commodités nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. Des problèmes similaires sont enregistrés dans les autres établissements de la localité. Les membres de la commission ont d’ailleurs visité deux collèges, celui faisant face au lycée et celui du village d’Imdane, ainsi que quelques écoles primaires. Dans la foulée, la commission a fait une halte à l’école primaire Hassani Hachemi de la commune voisine d’Aokas où elle constatera qu’une famille, que l’APC a recasée, provisoirement souligne-t-on, dans le sous-sol devant servir de cantine, occupe toujours les lieux. Les membres de la commission ont également été informés du vœu de l’association des parents d’élèves de voir leur école bénéficier d’une enveloppe financière pour l’aménagement d’un terrain vague, pouvant être squatté à tout moment, en aire de jeux pour les élèves. Concernant la commune de Tizi N’Berber, principale destination de la délégation de l’APW, il est à souligner qu’elle vient de bénéficier d’une centaine de millions de centimes, dégagée par l’APW, pour l’aménagement de passerelles de la cascade d’Imeraten à Aït Bouissi, réalisées par un privé. Ce budget a été accordé suite à la sortie conjointe des commissions Santé et Environnement et tourisme de l’APW, qui ont apprécié le travail réalisé par ce citoyen bienfaiteur.

A Gana.