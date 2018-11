Boughlaf investit le terrain

Par DDK | Il ya 23 minutes | 14 lecture(s)

Le nouveau DG de la protection Civile fraichement installé au cours de la semaine à la tête de cette institution, le colonel Boualem Boughlaf, a effectué une visite d’inspection, mardi en début de soirée, sur le site en chantier qui doit accueillir l’école internationale des pompiers au niveau d’El Esnam. Une visite qui s’est effectuée avec le colonel Moulay, directeur de la Protection Civile de la wilaya de Bouira, pour s’enquérir de l’état d’avancement de cette école de formation. Une école qui formera les éléments de la protection civile au niveau national et sera appelée à recevoir des pompiers des pays voisins avec la vocation de devenir une académie internationale. Etaient également présents les DG de la protection civile des wilayas d’Alger, de Boumerdès, de Médéa et de Blida, ainsi que le responsable de la coordination des unités d’intervention, le colonel Fouad Laâlaoui et Lahlaoui Kamal, le commandant de l’unité nationale de formation et d’intervention. Le colonel Boualem Boughlaf prendra également connaissance du programme de préparation du détachement de renfort et de première intervention (DRPI).

Hafidh B.