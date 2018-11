Plusieurs problèmes solutionnés

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

Le wali, Abdelhakim Chater, accompagné du P/APW, étaient les hôtes de la localité de Attouche l’espace d’une visite de travail qui les a conduits dans la région, avant-hier, suite à la demande des villageois.

Les représentants des comités de villages ont exposé les différents et nombreux problèmes dont souffrent les habitants de ce grand village composé de 15 hameaux peuplés de 15 000 habitants. Il était d’emblée question de «demander la création d’un pôle administratif à Attouche», vu que cette dernière enregistre un manque considérable en matière d’infrastructure. A cet effet, une grande assiette foncière a été proposée. Le wali a instruit les services concernés de «prendre en charge le terrain communal et étudier les possibilités d’une exploitation optimale de ce terrain». Dans un autre sillage, les représentants des citoyens ont insisté sur la nécessité de réhabilitation et d’aménagement de la maison de jeunes. La direction de la jeunesse et des sports s’est engagée sur le volet équipement. Le wali leur a émis un «avis favorable pour récupérer la structure et l’aménager : elle est mise à la disposition des comités de villages et des associations». Le P/APW, pour sa part, a annoncé la prise en charge de l’aménagement de cette structure avec une enveloppe, accordée sur le budget de wilaya. Le wali a aussi accordé l’autorisation de recruter un médecin généraliste au niveau de la salle de soins de Sliha, mais qui prendra en charge aussi toutes les autres salles de soins de la commune, avec un système de rotation. À propos du chemin communal qui relie Makouda à Boumerdès sur 8 km et qui se trouve dans un état dégradé, le wali a instruit la mise en demeure et la convocation de l’entreprise qui avait réalisé le tronçon de 4 km pour l’obliger à refaire les travaux suivant les normes et avec un cahier de charges déterminé. Pour les 4 km restants, 2 km seront pris dans un premier temps sur les PCD. L’on signalera la «défaillance de l’entreprise», ce qui a incité le wali à instruire les services concernés d’engager une procédure de résiliation avec l’entreprise. Attouche sera couverte complètement en fibre optique dans le courant du premier trimestre 2019, a annoncé le wali qui a souligné l’effort de l’Etat qui a fait parvenir, selon ses dires, la fibre optique aux montagnes. Le problème des 50 logements locatifs à l’arrêt depuis 2015 a été également évoqué. Selon les explications données par le chef de daïra, l’arrêt est dû à une opposition d’un citoyen. «L’affaire en justice, on ne peut pas se prononcer», a conclu le wali. Les représentants des citoyens ont sollicité le wali pour la clôture du chantier, chose accordée aussitôt, vu l’enjeu qui est la sécurité des citoyens. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, le wali a accordé au village d’Attouche un terrain avec gazon synthétique qui sera réalisé au plus tard le premier trimestre 2019. Pour ce qui est du raccordement au gaz naturel, le village d’Attouche a bénéficié d’un programme inscrit en 2009. Les travaux ont débuté en 2012, expliquent les représentants des comités, rappelant que ce qu’il était prévu qu’en 2015, toute la région serait raccordée. Un retard de 4 ans et depuis 2 ans, l’entreprise est défaillante». Le retard, explique le directeur de la SDC Tizi-Ouzou, «est à cause des oppositions des citoyens». Le wali a exhorté les comités de villages de lever ces oppositions. Il a instruit le directeur de la SCD de programmer des sorties sur le terrain pour informer les citoyens sur l’avancement des travaux de raccordement, les entraves et contraintes. Selon le directeur de la Sonelgaz, ses services ont pu raccorder 2 880 foyers à Attouche pour un montant de 260 millions de dinars.

Le problème de l’AEP, un vrai casse-tête

Le problème de l’AEP irrite les habitants d’Attouche. Concernant les fuites sur la conduite principale qui alimente trois communes, à savoir Makouda, Mizrana et Tigzirt, le wali rassure de la prise en charge du problème. Pour régler ce cas, le DRH a fait savoir que des efforts ont été consentis pour forcer la main au ministre pour la mettre avec le projet de dessalement, quoique ce n’était pas inscrit : «Dans deux mois, cette déperdition serra récupérée sur 1 km. On a réalisé 400 mètres, les plus urgentes, avec 5 milliards de centimes comme première tranche», a-t-il souligné. Une nouvelle station de dessalement sera réalisée au niveau d’Iflissen à Tamda Ouguemoun pour en finir avec le problème d’AEP, annonce-t-on. «Les villages qui n’ont pas d’eau, il faut aller à un plan de citernage. Il n’y a pas de citoyens de première ou seconde zone. Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, et on doit insister sur ça», a lancé le wali évoquant le problème d’équité en matière de distribution de la denrée. S’agissant du réseau électrique, beaucoup de groupements de villages sont actuellement sans électricité. 900 foyers sont concernés, selon le directeur de la Sonelgaz, à l’échelle de la commune. L’extension des réseaux électriques sera programmée en fonction des priorités de la wilaya. «On va essayer d’étudier cette préoccupation, on va associer l’APW pour prioriser les centres. Si on a quelques centres libérés, on va les inscrire en fonction des priorités (…) Les gens n’ont pas profité de l’aubaine à l’époque et maintenant, on est en train de compter nos seaux. Il faut aller vers la bonne gouvernance», a indiqué le wali. «Il faut dire la vérité aux gens à propos des projets gelés (…) Il faut la priorisation des projets au niveau de toutes les daïras, puis travailler avec les députés qui seront nos ambassadeurs auprès de l’administration centrale. De cette manière, on va fédérer nos efforts au bien de notre wilaya et de notre pays», a-t-il ajouté. Dans le registre environnement, les citoyens espèrent l’inscription d’une STEP. Pour l’heure, la région dispose d’un bassin de décantation réalisé, mais non fonctionnel, et ce, selon le DRH, à cause des oppositions. A cause des pressions des citoyens, on a été contraints de le réaliser ici». S’adressant à l’exécutif, le wali affirme : «Vous ne faites pas de la politique, vous devez avoir un esprit rationnel, on n’agit pas sous la pression, on est là pour satisfaire les besoins de la population tout en prenant en considération les lois de la République. Si on travaille sous la pression, on va vers la dilapidation des déniés publics». Le wali a insisté sur la préservation de la nappe. Dans un autre sillage, le wali a lancé des messages à la population d’Attouche et à celle de toute la wilaya, en réponse au problème soulevé par les comités concernant le refus de renouvellement d’agrément pour une association sous des prétextes non convaincants, selon les dires des comités. «C’est à vous de protéger vos communes, la wilaya et le pays, car on n’a pas de pays de rechange. Celui qui veut ‘’mélanger’’ est libre de le faire, mais il faut séparer la bonne graine de l’ivraie», notera le wali. La délégation s’est, en outre, rendue dans plusieurs autres points de la commune de Makouda où ont été exposés les problèmes des citoyens par leurs représentants dans les comités de villages ou par le biais du P/APC.

Kamela Haddoum.