Les raisons d’un retard

Pour suivre de près les travaux de réalisation du nouvel hôpital de 60 lits de Tazmalt et s’enquérir de leur état d’avancement, Ahmed Maabed, wali de Béjaïa, a effectué, avant-hier, une deuxième visite, en l’espace d’un mois, sur ce chantier. Des instructions ont été données par le wali afin d'accélérer la cadence et penser à équiper cet hôpital avec du matériel ultramoderne. Le wali a, par ailleurs, instruit le directeur de la santé «d'aménager un étage spécialement pour le service d'hémodialyse dans le but d'atténuer la souffrance des patients dialysés de la région de Tazmalt, obligés de se déplacer jusqu'à Akbou pour effectuer leurs séances de dialyse». Il est utile de rappeler que le wali avait, lors de sa première visite, déclaré qu’il «ne tolérerait aucun retard du chantier et que des visites inopinées seront effectuées pour vérifier l’état d’avancement.» D’ailleurs, trois semaines plus tard, il effectue sa première visite de contrôle. Par ailleurs, un délai de trois mois a été donné par le wali à l’entreprise de réalisation pour achever les travaux. Des travaux qui ont atteint 80%, selon l’administration de wilaya. Pour rappel, les travaux de réalisation de cet hôpital ont été confiés à une entreprise locale en janvier 2012. Quelques 55 milliards de centimes ont été débloqués pour les besoins du chantier. Au départ, 35 mois ont été impartis à l’entreprise retenue pour mener le projet à son terme. Cet hôpital tant attendu par les citoyens de cette région, une fois achevé, permettra à coup sûr de diminuer la charge sur l’hôpital d’Akbou et celui de Maillot, lesquels peinent à accueillir tous les patients de cette partie de la wilaya de Béjaïa. Dès leur lancement, les travaux de réalisation de cet hôpital avançaient laborieusement. En 2016, des malfaçons et des anomalies visibles sur la superstructure ont suscité indignation et colère des citoyens de la région, qui n’ont pas manqué d’afficher leur inquiétude à travers des photos postées sur les réseaux sociaux. Le député de Béjaïa Khaled Tazaghart a, en date de 21 juillet 2016, interpellé le ministre de la Santé sur «l’extrême urgence et la nécessité de diligenter, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête pour faire la lumière sur le massacre commis dans la réalisation du projet de l’hôpital de 60 lits à Tazmalt». Le responsable de l’entreprise réalisatrice a, quant à lui, indiqué, que «ce sont des allégations qui ne reposent sur aucune vérité» précisant que les parties en charge du contrôle et du suivi de la qualité des travaux ne lui ont fait part d’aucune remarque à ce propos. S’agissant du retard accusé par la progression du chantier, le même responsable l’impute aux «difficultés d’approvisionnement en matériaux et à divers aléas étrangers à l’entreprise». Pour rappel, la capacité théorique de cet établissement hospitalier est de 60 lits. Son site d’implantation est situé au POS n°8, sis dans la localité Tiouririne, à l’Ouest de la ville de Tazmalt.

