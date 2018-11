L'Algérie appelle à la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des AE

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

L'Algérie a saisi officiellement le Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour l'organisation "dans les délais les plus rapprochés" d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "L'Algérie a saisi officiellement le Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe, pour l'appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA", précise le communiqué, ajoutant que "cette demande a été portée à la connaissance des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union". Cette initiative "s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l'Algérie de la nécessité de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances", souligne la même source. Elle intervient, aussi, "dans le prolongement des conclusions du dernier Sommet extraordinaire de l'Union Africaine des 17 et 18 novembre 2018, sur les réformes institutionnelles de l'organisation continentale, qui a accordé un intérêt particulier au rôle des communautés économiques régionales dans les processus d'intégration des pays africains". "La relance des réunions du Conseil des ministres, à l'initiative de l'Algérie, est de nature à introduire un effet catalyseur susceptible de redynamiser les activités des autres organes de l'Union du Maghreb Arabe", ajoute le communiqué.