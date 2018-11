4 467 nouveaux inscrits

Par DDK | Il ya 11 minutes | 4 lecture(s)

Un total de 709 239 électeurs sont portés sur les listes électorales à travers les 67 communes que compte la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès de la direction de la réglementation et de l’administration générale (DRAG). En effet, sur les 709 239 électeurs, 4 467 ont été inscrits lors de la dernière opération de révision de la liste électorale qui a eu lieu du 1er au 31 octobre dernier. S’agissant des sénatoriales à Tizi-Ouzou, la candidature de Ouahab Aït Menguellet a été soutenue par le RND. Pour lui, c’est un vote «utile» et de «raison».

Le RND a, donc, tranché de ne présenter aucun candidat pour les sénatoriales de 29 décembre prochain, puisqu'il a opté pour le report des 118 élus locaux en faveur de la candidature de l'actuel maire indépendant Ouahab Aït Menguellet qui brigue l'un des deux sièges de représentation de la wilaya à la chambre haute du parlement. Ouahab Aït Menguellet a le soutien ferme des partis politiques, comme le MPA, le TAJ, le MEN, le PT et

même le FLN. Pour le RCD, le choix a été porté sur Malek Hessas, membre de l’exécutif national du RCD. Un apport arithmétique en termes de voix qui sera déterminant lors du vote des grands électeurs. Le FFS arrive en tête avec 295 élus, suivi du RCD. Le FLN compte 150 élus, le RND totalise 117 élus, les indépendants sont au nombre de 133. À ce nombre s'ajoutent les élus du MPA (38), du TAJ (38), du PT (24), du HMS (9) et du MEN (7).

Nadia Rahab