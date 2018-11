Déjà trois candidats connus

Par DDK | Il ya 46 minutes | 154 lecture(s)

Les choses se précisent de plus en plus pour les élections de renouvellement partiel du Sénat, prévues le 27 décembre prochain. Trois candidats sont désormais connus avant celui du FLN qui annonce des primaires pour samedi prochain.

à une dizaine de jours de la fin du délai officiel du dépôt des dossiers de candidatures, fixé selon les dispositions de la loi au 8 décembre prochain à minuit, les candidats en lisse pour l’unique siège à pourvoir pour la wilaya sont au nombre de trois pour l’instant. Il s’agit d’un candidat FFS, d’un autre RCD et, pour la première fois dans les annales de la wilaya pour les élections sénatoriales, d’un candidat indépendant. Le premier candidat déclaré fut celui du rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) Malik Hessas, ingénieur de formation et entrepreneur. Après avoir été élu à l’APC de Tizi-Ouzou, il en est à son deuxième mandat à l’APW de Tizi-Ouzou. Hessas a fait toutes les classes au sein de la formation de Mohcine Belabbes. Ex-président du bureau régional du RCD Tizi-Ouzou, il est actuellement secrétaire national chargé à l’organique. Le quadragénaire a été plébiscité par ses pairs après une élection primaire. Notons que le RCD compte 284 élus dans la wilaya. Le deuxième candidat n’est autre que le P/APC de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, un septuagénaire, ex-militant et ex-élu du RCD, se présente aux sénatoriales en tant que candidat libre. Il avait été élu pour son premier mandat de P/APC avec son ex-parti, duquel il a démissionné à la fin du mandat, pour se représenter en indépendant durant les élections locales de 2017. Aït Menguellet bénéficie du soutien déclaré du parti du Premier ministre Ahmed Ouyahia, le RND, de celui d’Amar Ghoul (Taj), de celui du MPA d’Amara Benyounès, celui des indépendants «Izouran» de Ben Belkacem et «Alternative citoyenne» de Nordine Aït Hammouda. Le troisième candidat est celui du FFS, Rabah Menaoum, 56 ans, actuellement vice-président de l’APW de Tizi-Ouzou. Le prétendant aux sénatoriales sous la bannière du FFS a été choisi par ses pairs à l’issue d’une élection primaire qu’il a emportée haut la main. Rabah Menaoum, fut élu, pour quatre mandats, à l’APC de Mkira, dans la daïra de Tizi-Gheniff. A signaler que le FFS compte 294 élus dans la wilaya. L’autre candidat attendu c’est celui du FLN. Il sera connu officiellement samedi prochain, à l’issue de l’élection primaire qu’organisera le parti le jour même. Cinq candidats sont en lisse, a-t-on appris du Mouhafedh Kamel Ougmat, vice-président de l’APW. Il s’agit de Said Farsi élu à l’APW, Hadj Nacer Ali élu à l’APC de Tizi Rached, Allaoua Yacini élu à l’APC d’Imessouhal et Tayati Said élu à l’APC d’Azeffoun. «Le FLN ne soutiendra aucun autre candidat que celui de son parti», a affirmé notre interlocuteur. Notons que le FLN compte quelque 150 élus dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Kamela Haddoum.