Rabah Menaoum l’emporte à la majorité à Tizi-Ouzou…

Par DDK | Il ya 45 minutes | 90 lecture(s)

Les élus du Front des forces socialistes (FFS) ont choisi, hier, à l’issue d’une élection primaire, Rabah Menaoum, vice-président de l’APW de Tizi-Ouzou, pour représenter leur parti aux prochaines sénatoriales. Rabah Menaoum a emporté les élections primaires organisées par le FFS au siège de la fédération de Tizi-Ouzou, avec 206 voix sur les 275 qui ont participé à l’élection. Le FFS, pour rappel, organise la deuxième élection primaire de son histoire après celle de l’an 2000. Avant d’être départagés par le vote des élus, ils étaient cinq candidats à représenter le FFS à l’élection du renouvellement partiel du Sénat. Il s’agit de Youcef Sahli élu à l’APW de Tizi-Ouzou, Deghoul Smail P/APC d’Ath Yenni, Zerrar Saadi, P/APC d’Aït Boumahdi, Boulehia Mustapha, vice-président de l’APC de Tadmaït, et Rabah Menaoum. Le FFS, à la tête de 21 communes sur les 67 de la wilaya, compte 294 élus sur lesquels il compte pour garder son poste de sénateur. «On a convoqué les élus conformément aux orientations de secrétariat national et de l’instance présidentielle, pour choisir le candidat du parti aux élections de renouvellement partiel du Sénat. Le début du vote fut donné symboliquement par le sénateur sortant Moussa Tamadartaza», a déclaré le coordinateur du comité administratif fédéral, Ali Sadouk, qui dira que «le FFS est la première force politique de la région et il compte le rester». Il ajoutera : «Le parti est confiant et serein et dispose d’une stratégie électorale qui lui permet d’avoir toutes les chances de son côté». «Les quatre autres candidats qui n’ont pas été élus lors de ces primaires feront partie du directoire de campagne pour les sénatoriales», a fait savoir le coordinateur. Pour ce qui est de l’éventualité de voir le parti sceller des alliances politiques en vue de ces échéances, le secrétaire national chargé à la communication, Jugurtha Abbou, a affirmé que «ce n’est pas à l’ordre de jour du parti». A signaler que le FFS sera présent dans six wilayas à l’échelle nationale pour ce rendez-vous électoral, à savoir Sétif, Bouira, Boumerdès, Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou et Oum El Bouaghi.

K. H.