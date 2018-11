… Et Kaci Idir plébiscité à l’unanimité à Bouira

Par DDK | Il ya 46 minutes | 86 lecture(s)

Les élus du FFS de la wilaya de Bouira, étaient réunis hier matin au niveau du siège de leur fédération, afin d’élire le candidat du plus vieux parti d’opposition en prévision de la prochaine élection du sénat. Ainsi, et malgré plusieurs absences d’élus, puisque seulement 40 élus locaux sur les 68 que compte le FFS étaient présents hier, la rencontre a effectivement eu lieu. Elle a été présidée par le premier secrétaire fédéral, Nacer Cherif. Ce dernier qui est également l’adjoint du maire de l’APC de M’Chedallah, a assuré que l’objectif du FFS est de «se positionner sur la scène politique locale et surtout de préserver les voix de ses élus». Nacer Cherif, qui a également présenté les deux candidats à l’élection primaire, Daï Chemlal maire de Chorfa, et Kaci Idir maire de M’Chedallah, a affirmé que les élus locaux du FFS «sont souverains de choisir leur propre candidat et seront obligés de le soutenir en prévision de l’élection». Après la lecture de la note de l’instance présidentielle du FFS fixant l’organisation de l’élection primaire, la parole fût donnée au premier candidat, Daï Chemlal, qui assura que sa candidature représente un ‘’acte militant’’, tout en précisant qu’il nous pourrait remettre en cause son pacte avec la population de la commune de Chorfa, qui l’a élu maire pour ce mandat. C’est ainsi que ce dernier annoncera son retrait de cette course, en faveur du candidat Kaci Idir, le maire de M’Chedallah. L’intervenant justifiera sa décision par «la primauté du consensus local sur le choix électoral». Cette annonce a été largement saluée par les élus présents à cette rencontre, qui ont procédé par la suite à l’élection de Kaci Idir, comme candidat du FFS aux élections sénatoriales prochaines. Après cette élection, devenue une simple formalité où est élu à l’unanimité le maire de M’Chedallah, le premier secrétaire fédéral, a invité les élus à prendre part à la deuxième rencontre des élus de Bouira qui aura lieu, selon-lui, à la veille de l’élection sénatoriale, mais aussi à se mobiliser derrière le candidat du FFS. L’intervenant affirmera que «le véritable enjeu est de préserver les 68 voix du FFS et rallier les voix d’autres élus locaux», a-t-il enfin ajouté.

Oussama K.