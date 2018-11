L’autre face de la médaille Macron

Par DDK | Il ya 44 minutes | 87 lecture(s)

La situation politique dans l’hexagone ne prête pas à l’optimisme. Emanuel Macron a tellement promis de choses aux Français, qu’ils ont cru avoir touché le gros lot à son élection. Mais tout cela est parti en fumée, sitôt les illusions disparues, les rêves d’hier oubliés et les derniers espoirs que gardaient, malgré tout, les citoyens du pays de Vercingétorix et de Charlemagne, évaporés. Nonobstant, la France, qui usent de lacrymogènes et réprime son peuple, donne des leçons de démocratie au monde et celui-ci les reçoit comme une recommandation paternelle. Est-on revenu aux temps des barricades, aux temps lointains de Papon, à ces dates qui habitent notre mémoire ? Que nenni, pas de retour en arrière, mais une avancée en direction de l’inattendu, de l’insoupçonné, car on n’arrive pas à comprendre ce qui se passe. Quand on est élu à la présidence de son pays, puis qu’on se montre intransigeant face aux protestations franco-françaises, il y a comme quelque chose d’incompréhensible. Un pays comme la France, qui donne, sans vergogne, des leçons de liberté d’expression aux peuples de la mappemonde et qui se dit plus démocrate que les autres, réprimant son peuple... Les Français découvrent les bombes lacrymogènes, avec les promesses de Macron présentes et à venir qui ne tiennent ni par l’amont ni par l’aval. Reste que la démocratie française est une illusion parfaitement construite, consciencieusement bâtie et spirituellement pensée dans l’esprit des Français. Qu’ils augmentent les prix du carburant, ce n’est pas que ça, ou qu’ils augmentent tous les tarifs, ce n’est pas suffisant, là se manifeste la volonté populaire pour des choses ambitieuses au pays de la liberté.

S. Ait Hamouda