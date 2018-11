Ould Abbès, c’est bel et bien fini !

Par DDK | Il ya 1 heure | 193 lecture(s)

L'instance dirigeante du parti du Front de Libération Nationale (FLN) sera installée, dimanche après-midi (hier ndlr), avec Mouad Bouchareb comme coordinateur, a appris l'APS auprès de cette formation politique.

C’est là le chapeau de la dépêche diffusée, hier en milieu d’après-midi, pour annoncer la mise en place de la direction collégiale du FLN que chapeaute, désormais, Mouad Bouchareb en attendant la tenue du prochain congrès pour l’élection du successeur de Djamel Ould Abbès, officiellement donc dessaisi de la gestion du parti. «Cette instance sera composée de membres du bureau politique du FLN, ainsi que de parlementaires, en l'occurrence Leila Tayeb, Mahmoud Guemmama, Saida Bounab, Saïd Lakhdari, Mustapha Karim Rehiel et Samia Bouras Kerkouche», précise encore l’agence officielle qui fait office de voix, relais des cercles les plus officiels de l’Etat. Jusque-là, l’agence officielle reste logiquement dans le sillage de la première dépêche diffusée sur le sujet le 14 novembre dernier, lorsqu’elle rapportait la démission de Djamel Ould Abbès de son poste de secrétaire général du FLN pour des raisons de santé. «Le secrétaire général du Front de libération national (FLN) a décidé, ce mercredi, de quitter ses fonctions de secrétaire général de ce parti en raison de soucis de santé qui lui imposent un congé de longue durée», apprend-on de source officielle, avait écrit, ce jour-là, l’APS sans citer sa source. La dépêche sera alors largement reprise par les médias en rapportant «la démission» de Djamel Ould Abbès. Jusque-là tout paraissait normal quoi que le retrait subit d’Ould Abbès avait surpris plus d’un, surtout que le concerné n’a jamais donné l’impression ni de quelqu’un qui couvait un quelconque mal, encore moins celui qui se positionnait à passer le témoin, d’où cette lecture qui a dominé chez les observateurs qui ont vite vu en ces «soucis de santé» évoqués une façon diplomatique de maquiller une vraie mise en touche. Mais voilà que la semaine dernière (dimanche 18 novembre), le concerné surprend tout son monde en diffusant un communiqué portant le seau du parti, où il affirme qu’il n’a jamais démissionné de son poste : «Le secrétaire général du Front de libération nationale, le docteur Djamel Ould Abbès, déclare qu’il est en période de repos après le problème de santé qu’il a subi, comme il affirme n’avoir jamais fait de déclaration et que tout ce qui a été dit en son nom dans certaines presses est infondé. Il dément catégoriquement toutes les rumeurs qui ont circulé à ce sujet», était-il écrit dans la déclaration portant en-tête du parti et le seau du secrétaire général. De suite, tout le monde aura vu alors un probable retour dans le futur proche ou lointain, à entendre par là à moyen terme, d’Ould Abbès aux affaires pour ne pas dire à son poste. Une thèse de plus appuyée par des propos du concerné rapportés par la presse au lendemain de la diffusion dudit communiqué où il affirme, à qui veut l’entendre et le croire, que son «état de santé est bon.» Une vraie confusion, en somme, dans le sort appelé à être réservé à l’actuel ou ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès. Et puis, il y a eu cette autre dépêche de l’APS diffusée hier pour annoncer la mise en place, en après-midi, du directoire, à sa tête Mouad Bouchareb, pour diriger désormais le parti. À travers la dépêche, non seulement il est confirmé l’intronisation de ce dernier comme intérimaire à la place d’Ould Abbès, mais appuie bien que le désormais ex-secrétaire général ne reviendra plus à son poste. «Pour rappel, le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès, avait décidé, le 14 novembre dernier, de démissionner de son poste en raison de soucis de santé qui lui imposent un congé de longue durée», était précisé à nouveau en chute de la dépêche. L’APS appuie bien le terme démission et note à nouveau que «l'intérim a été assuré par Mouad Bouchareb en attendant que les organes habilités du parti du FLN se prononcent sur son remplacement». En décodé, Ould Abbès a bel et bien été débarqué, du moins à se fier à la teneur des dépêches diffusées par l’APS dont on ne peut douter de l’officialité. Reste à savoir maintenant quel est le poids de la tendance qui pousse au retour d’Ould Abbès ou du moins qui serait contre l’option Bouchared qu’on dit rencontre des résistances à l’intérieur du parti. En attendant, la confusion s’amplifie de plus belle au FLN.

Radhia B.