La déconcentration régionale en point de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Une rencontre réunira prochainement les membre du gouvernement et les walis, dans le but d'examiner les divers mécanismes tendant à donner corps à la politique de déconcentration de prérogatives au niveau régional.

Il sera question d’envisager notamment le renforcement des prérogatives échues aux assemblées élues. Intervenant hier sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur fera savoir que vont y être examinées des décisions relevant, jusqu’alors, de divers ministères mais appelées, désormais, à être confiées à des responsabilités locales. L’intervenant de la radio algérienne a tenu à expliquer que cette mesure «d’allègement et d’harmonisation des procédures», vise à faciliter le traitement des dossiers et demandes présentées par les citoyens, afin, dit-il, de leur permettre d’accéder à une prestation de service public «de manière aisée». Le représentant du ministère de l’Intérieure et des collectivités locales a rappelé en outre qu’il y avait eu déjà, par le passé, plusieurs mesures de déconcentration, dont celles relatives aux programmes de développement confiés aux wilayas, «à l’exception de quelques projets structurants». «Donc, la déconcentration n’est pas une nouvelle mesure que nous sommes en train d’introduire», a-t-il encore expliqué. Déconcentrer des décisions d’ordre administratif requiert, cependant, de les faire accompagner de moyens de financement. Abderrahmane Sidini indique à ce propos que les collectivités locales disposent d’un appui du budget d’équipement de l’Etat. Pour ce qui est du nouveau Code des collectivités locales, «axe majeur de la décentralisation au niveau local», le représentant du ministère de l’Intérieur annonce qu’il a été élaboré et finalisé et qu’il est actuellement en discussion au niveau des différents départements ministériels avant sa présentation au Parlement. De la fiscalité locale, dont il précise qu’une partie va être prise en charge par le Code des collectivités locales, l’intervenant déclare qu’elle va faire l’objet d’un code particulier, dont la première mouture «a été élaborée et finalisée en vue de sa présentation au ministère des Finances, dans le cadre de comités ad-hoc». Selon le responsable, ce code devrait jouer un rôle majeur d'activation des leviers économiques au niveau local. «L’axe majeur de ce code, c’est le renforcement de la décentralisation au niveau local, mais également d’assoir de nouvelle règles de la gestion, notamment une gestion axé sur les objectifs», a-t-il indiqué.

L. O. CH