«Il faut relancer les projets structurants»

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Dans son intervention lors de la présentation de la loi de finances 2019, le député Kamel Bouchoucha avait attiré l’attention du gouvernement sur certains points qui auraient dû y figurer, notamment une augmentation de la pension allouée aux personnes aux besoins spécifiques. En abordant le cas de la wilaya de Béjaïa, il regrettera que le pouvoir continue à la marginaliser sachant que jusqu’à l’heure actuelle, 143 projets d’utilité publique ont été gelés. Il saisit l’occasion pour lancer un appel au gouvernement et au président de la République à l’effet de relancer les projets inscrits à l’indicatif de la wilaya de Béjaïa. Il citera, entre autres, la réalisation du CHU, du stade extensible à 50 000 places, du tramway, du téléphérique, de l’extension du port et de l’aéroport, du dédoublement de la voie ferrée, de la route nationale n°9, de la fourniture de plus de moyens pour l’achèvement de la pénétrante, d’approuver les projets de réalisation d’hôpitaux à Tizi N’Berber et Béni Maouche et d’inscrire des projets de polycliniques à Amalou et Tamridjt. L’urgence, dira le député que nous avons contacté au téléphone, «est de lancer les zones d’activités et industrielles». Par ailleurs, le député de Béjaïa rappelle l’importance du fonds spécial des montagnes pour sa région, estimé à plus de deux tiers de relief montagneux. Celui-ci servira, dira-t-il, à mettre à niveau les zones montagneuses afin d’assurer le bien-être du citoyen et créer une activité économique. Par ailleurs, ce fonds permettra de développer l’agriculture, le tourisme de montagne et les produits du terroir.

A Gana.