«Le foncier agricole est une ligne rouge»

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a rappelé hier, dans un message adressé aux fellahs, l’aliénabilité du foncier agricole.

Dans son message lu par le ministre de l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi, à l’occasion du 44e anniversaire de la création de l’Union nationale des paysans algériens, le chef de l’Etat a souligné qu’il n’a «de cesse d'insister pour que le Gouvernement place, en consécration de l'article 19 de la Constitution, le foncier agricole parmi ses priorités, étant une ligne rouge à ne pas transgresser, et ce, à travers, notamment, la sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de manière rationnelle et à des fins autres qu'économiques.» Et en vue d’encourager les jeunes à investir dans ce secteur stratégique, Bouteflika «exhorte les différentes instances de l'Etat à accorder un intérêt majeur au rajeunissement du secteur de l'agriculture, au soutien des initiatives de jeunes, à la consolidation des organisations professionnelles, à l'aide de la femme rurale et à une plus grande promotion, modernisation et développement du secteur agricole.» Mettant l’agriculture au centre de l’intérêt de l’Etat, le président de la République fera appel à son gouvernement, à fournir plus d’efforts «sur les principaux axes du développement agricole, particulièrement le développement de l'irrigation à travers la généralisation de l'utilisation des moyens économes en eau, la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs à l'importance de l'assurance agricole et de la protection sociale, la promotion de l'industrie agroalimentaire, la mécanisation de l'activité agricole et l'encouragement de l'exportation des produits agricoles.» Pour Abdelaziz Bouteflika, la souveraineté nationale passe aussi par la sécurité alimentaire, que l’Etat doit garantir à ses citoyens. Cela ne peut se concrétiser sans la participation de tous les acteurs en relation directe et indirecte avec le secteur de l’agriculture. «Nous devons, tous, œuvrer inlassablement à la consécration de cette souveraineté dans le quotidien de nos citoyens, à l'augmentation de notre production agricole et à l'amélioration de sa qualité, pour garantir notre sécurité alimentaire», dira le chef de l’Etat. Celui-ci n’a pas manqué de rappeler les actions menées par le Gouvernement, sous son impulsion, pour dynamiser le secteur et améliorer la production et la productivité qui participent actuellement à plus de 12% du PIB. «Ces mesures ont induit l'amélioration des macro-indicateurs de l'Agriculture, qui représente désormais 12.3% du produit intérieur brut (PIB), avec un taux de croissance de plus de 3.25% et une production supérieure à 3.216 milliards de dinars», a rappelé le président de la République qui réaffirme que «l’Etat algérien continuera à soutenir les agriculteurs, lors des Assises nationales de l'agriculture». Il se veut pour indice, les instructions données au gouvernement en avril dernier pour «maintenir les mécanismes du soutien et d'accompagnement aux agriculteurs, en dépit des contraintes financières que traverse le pays», dira encore le Chef de l’Etat.

