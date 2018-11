Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Par DDK | Il ya 53 minutes | 91 lecture(s)

Des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont appréhendé, dimanche dernier à Bouira, 1ère Région Militaire, ainsi qu’à Mila, 5ème Région Militaire, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes. C’est ce qu’annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale, rendu public hier après-midi : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements combinés de l'Armée Nationale Populaire ont arrêté, le 25 novembre 2018 à Bouira/1e RM et Mila/5e RM, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes», indique le communiqué, sans toutefois préciser dans quelles localités a été opéré ce coup de filet. Par ailleurs et selon toujours la même source, les militaires ont intercepté deux personnes en possession d’une somme de 4.372.000,00 en fausse monnaie, ainsi que du matériel informatique servant à imprimer les faux billets : «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a intercepté, à Blida/1e RM, deux individus en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s'élevant à 4.372.000,00 DA, ainsi que des équipements informatiques servant à la falsification d'argent…», indique le communiqué.

Bachir A.