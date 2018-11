Journée de sensibilisation à Tichy

Par DDK | Il ya 16 minutes | 16 lecture(s)

En collaboration avec la cellule de proximité de la solidarité de Tichy, la direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Béjaïa a organisé, hier, au centre de protection spécialisé de Tichy, une journée de sensibilisation contre la violence à l’égard des femmes. Outre les stands d’exposition, des produits provenant du travail des femmes ayant bénéficié de matériel offert par le département de l’action sociale et de celles ayant bénéficié des différents dispositifs de soutien de l’État, des conférences et des témoignages étaient également au menu. De prime abord, le Dr. Laskiri, enseignant à la faculté de droit de l’université de Béjaïa, a développé un thème dans lequel il encouragera à s’imprégner du comportement du prophète à l’égard des femmes qu’il a tout le temps respectées. Le psychologue clinicien, Yessad, dissertera autour de la prise en charge psychologique de la femme battue, alors qu’un sociologue s’attaquera aux conséquences de la violence sur la société. Leur succédant au micro, Me Lounaouci, avocate, développera le volet juridique et un officier de police parlera des dispositifs pris lors de l’accueil d’une femme victime de la violence. Pour illustrer concrètement ces violences, trois femmes, fonctionnaires et victimes de ces violences, ont fait part de leurs témoignages devant une assistance médusée. Abordé pour donner le but de cette rencontre, le nouveau directeur de l’action sociale de la wilaya de Béjaïa, Salah Bouabdellah, dira que «l’objectif principal est de sensibiliser la société civile à l’effet de prendre conscience que la femme est le point focal de la société». Par ailleurs, enchaînera-t-il, le département ministériel dont il dépend accorde une importance capitale à la célébration de ce genre d’événements qui ont trait à la femme, d’autant plus qu’il y a toute une direction générale de la famille au ministère.

A. Gana