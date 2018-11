Le procès en appel s’ouvre aujourd’hui

Par DDK | Il ya 15 minutes | 26 lecture(s)

Vingt-sept personnes de la mouvance islamique Ahmadya, poursuivies «pour offense à l’Islam, constitution d’association illégale et collecte illégale d’argent», comparaitront, aujourd’hui, en deuxième instance à la Cour de Béjaïa, a-t-on appris de la ligue algérienne des droits de l’homme (LADDH), bureau de Béjaïa. Pour rappel, ces vingt-sept Ahmadis, dont cinq femmes, ont été arrêtés le 17 mars dernier à travers plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa. Jugés au mois de mai dernier, ces prévenus ont été condamnés par le tribunal d’Akbou, le 12 juin, à six mois de prison avec sursis. Le procureur de la République qui a fait appel de ce verdict, avait requis une peine de six mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA chacun. Prévu initialement pour le 8 du mois en cours, ce procès a été finalement reporté à aujourd’hui, à la demande de la défense. LADDH de Béjaïa, qui a accompagné ces Ahmadis dès le début de leur procès par le biais de ses avocats, a appelé dans un communiqué publié, dernièrement, à l’abandon des poursuites judiciaires contre ces personnes. «(…) Ces poursuites sont en flagrant contradiction avec le droit de culte pourtant consacré par le droit national et international. La LADDH, tout en réitérant sa solidarité indéfectible avec les prévenus, réitère son appel à l'abandon des poursuites à l'encontre des 27 prévenus dont 5 femmes et des familles entières», a exigé LADDH dans son communiqué.

B. S.