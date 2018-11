«Il est inconcevable que des écoles soient dépourvues de cantines»

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

«Dans le cadre du projet d'une école de qualité pour la préparation d'une génération maîtrisant les nouvelles techniques lui permettant d'assumer ses responsabilités envers sa nation et sa société, veiller au bon fonctionnement de cette école constitue l'une des missions des collectivités locales.» C’est ce qu’a souligné, hier, à Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, à l'ouverture des travaux de la réunion Gouvernement - walis, tenue au Palais des Nations (Club des Pins). Il a évoqué les conditions de scolarisation dans nombre de wilayas, déclarant à l'adresse des walis et des présidents d'Assemblées populaires communales (P/APC) : «Vous êtes appelés à vous mobiliser personnellement afin de placer cette question en tête des priorités». «Il est inconcevable que des écoles primaires soient dépourvues de cantines scolaires aménagées et équipées offrant un service de qualité, notamment dans les régions où les élèves se trouvent obligés de parcourir de longues distances pour rentrer chez eux», a-t-il lancé. Des carences enregistrées en phase d'évaluation de cette année, le ministre de l'Intérieur a fait état d'un «programme urgent s'étalant sur trois ans pour prendre en charge les écoles primaires». Le même responsable a mis en avant l'impératif de hisser le niveau de prise en charge des apprenants du primaire. Par ailleurs, la réunion Gouvernement - walis, qui se tient mercredi et jeudi à Alger, se penche sur plusieurs thématiques liées au développement local. «Les collectivités doivent, ainsi, se doter de nouveaux outils et de nouvelles pratiques afin de participer de façon efficace à rendre leurs territoires plus favorables à l’émergence de PME-PME et des start-up et pouvoir capter les investissements nationaux, voire même étrangers, créateurs d’emplois et de richesse dans des domaines variés», a indiqué M. Bedoui dans un document élaboré à l'occasion de la tenue de cette réunion.

Samira Saidj.