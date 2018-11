Ce qu’attend Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 219 lecture(s)

Après s’être déplacé sur le chantier de la pénétrante autoroutière pour s’imprégner des problèmes rencontrés par l’entreprise chinoise réalisatrice du projet, et tenu une réunion avec les propriétaires terriens de Timezrit, expropriés pour libérer le projet, le wali de Béjaïa a instruit les responsables concernés à l’effet d’examiner ce dossier. En effet, lors de la réunion tenue avec tous les acteurs concernés, Ahmed Maabed a ordonné au directeur des domaines et celui de la réglementation de réétudier les dossiers de ces propriétaires et appliquer la réglementation. Il leur a également demandé d'accompagner ces citoyens, les orienter et leur clarifier la procédure à suivre. Ce projet fait partie de ceux attendus par toute la population et à ce titre, il est attendu que le premier responsable de la wilaya l’expose lors de la réunion gouvernement-walis qui se tient depuis hier à Alger. D’ailleurs, et probablement à l’instar des autres wilayas du pays, la wilaya de Béjaïa a organisé, hier, une vidéo- conférence à l’intention des membres de l’exécutif de wilaya et des élus locaux pour qu’ils suivent en direct les interventions et débats. Cette importante rencontre ambitionne d’être un espace de dialogue et d’échange constructifs entre les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de développement local intégré. Il y sera question d’approfondir la réflexion en vue de concourir à la réalisation des objectifs de gouvernance qui se résument en la levée des contraintes qui continuent de peser sur le développement local, soutenir les initiatives locales susceptibles de libérer toutes les potentialités que recèlent les territoires, améliorer la gouvernance territoriale locale et la débarrasser des pesanteurs bureaucratiques, pour une meilleure efficacité de l’action publique. Il y sera aussi question d’impliquer la Collectivité Locale dans la création des conditions de l’attractivité des territoires en affirmant leurs capacités à produire et échanger selon les règles de l'économie libérale moderne et à attirer les savoir-faire, les technologies et les investissements, nationaux et étrangers créateurs de richesse. Tout comme il s’agira de faire valoir les potentialités locales des territoires et de leur compétence économique et de mettre en exergue une approche de partenariat à la fois public/public et public/privé, de rationaliser les dépenses et relancer les investissements locaux, de dégager des recommandations concrètes qui servent de base pour les Collectivités Territoriales à d’élaborer une feuille de route pour réussir le challenge de la transition numérique, de se consulter et se concerter sur la nouvelle approche dans la gestion des collectivités locales, de rassembler tous les facteurs favorisant la création de la richesse au niveau local. Cela, pour permettre aux collectivités d’assumer pleinement leur nouveau rôle éminemment économique, notamment à travers le renforcement de leurs prérogatives et la mise en place des mécanismes adéquats pour une meilleure gouvernance locale décentralisée. Là est le but principal de cette réunion.

A Gana.