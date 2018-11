La portée d’un message

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Comme à l’accoutumée, le président de la République a adressé, hier un message aux walis au jour de leur rencontre pour les mettre en garde contre les prédateurs de tous acabits qui cherchent à nuire au pays. Cependant, il a mis tous les points sur les «i» et les traits sur les «T» pour faire remarquer aux algériens que le combat et la résistance au terrorisme ont amené le pays à une paix, dont ils jouissent aujourd’hui pleinement et en profitent dans la sérénité et la fraternité, ensemble, paisiblement. Certes, les walis qui sont à l’avant-garde du gouvernement, étant, sur le terrain, sont les premiers concernés pour réaliser les projets multiples de l’exécutif. Le message de Bouteflika s’adresse de prime abord à tous les algériens, et charge les walis d’être ses ambassadeurs auprès du peuple, pour le rendre concret et réalisable. Ne cherchons pas à rendre les cellules dormantes agissantes, mais faisons en sorte d’œuvrer à les laisser dormir, parce qu’elles ne sont dans leurs rôles de nuisance, que lorsqu’elles nuisent au pays. On se pose des questions, s’agissant de ces hurluberlus qui n’ont de cesse de mener l’Algérie à l’abime, sur les dessous de leurs desseins maléfiques. Il advient qu’ils se trompent lourdement sur la capacité de résistance des algériens et leur ténacité à leur tenir tête et à les contrer quelles que soient leurs forces. Les sujets politiques qui s’emballent à la veille de changements et de transitions quelles qu’elles soient, ne trouvent nulle part de complicité ni de connivence dans le vide. L’Algérie a beaucoup souffert du terrorisme, et aujourd’hui que l’accalmie est revenue à la faveur de la réconciliation nationale, qu’ils ne se transforment pas en libérateurs. Le peuple veut la paix et la liberté, il a lutté pour leur instauration et leur pérennité, et a perdu pour ce, enfants, parents et amis, sans compter. Le peuple sacrifia en amont ses réserves, et en aval son nécessaire de survie, pour que le pays s’en sorte grand et fièr. Résolument le territoire vivra dans l’harmonie qu’on le veuille ou pas.

S. A. H.