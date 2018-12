L’interconnexion globale en 2019

Par DDK | Il ya 44 minutes | 91 lecture(s)

«L’année 2019 connaîtra une interconnexion approfondie entre le niveau central et le niveau local de nombreuses administrations, ainsi qu’une interconnexion élargie entre secteurs, avec tous les moyens que cela exige». C’est ce qu’a fait savoir, avant-hier à Alger, le Premier ministre Ahmed Ouyahia, à l’issue des travaux de la rencontre Gouvernement-walis. «S’agissant de l’efficacité de l’administration, elle continuera à progresser grâce à la numérisation qui fait l’objet d’une véritable mobilisation du gouvernement», a-t-il assuré. Ouyahia a indiqué qu’à l’horizon 2021, «l’Algérie aura parachevé sa profonde mutation en matière de numérisation et d’administration électronique comme l’a décidé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika». De l’amélioration de la sécurité publique, le Premier ministre a souligné que «le pays soutient un nombre incalculable d’associations locales qui doivent être mises à contribution dans la prévention des incidents et dérapages sur le terrain». «L’État s’est également doté d’importantes forces de police et de gendarmerie parfaitement formées pour contenir toutes tentatives de semer le trouble dans les cités, dans les stades et sur la voie publique. Le Gouvernement compte, donc, sur les walis pour faire usage avec discernement de ces moyens préventifs et de maintien de l’ordre», a-t-il dit. Concernant le secteur de l’éducation, le Premier ministre a appelé «à tout faire pour garantir des conditions de scolarisation correctes à nos enfants», ajoutant que «le gel des constructions scolaires a été largement résorbé avec plus de 1 700 projets libérés, et ce processus sera finalisé en 2019». S’agissant de la communication institutionnelle, Ouyahia a invité les walis à être présents dans les médias, notamment les radios locales et les réseaux sociaux, afin de mettre en valeur les efforts du gouvernement et les réalisations de l'Etat en matière de développement. «Aujourd'hui, le citoyen est devenu une proie facile aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait porter atteinte à la stabilité du pays. Il est nécessaire de vérifier l'information à la source», a-t-il dit.

S. S.