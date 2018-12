Ouyahia tance les walis à aller de l’avant !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 82 lecture(s)

Ouyahia a réitéré aux walis d’être en «première ligne» en ce qui concerne la protection des biens et des personnes, ainsi que la lutte contre la criminalité. Ces feux phénomènes qui ne sont pas nouveaux doivent être tempérés à tout le moins. D’autres parts, le Premier ministre a signifié aux walis, à l’occasion de leur dernière rencontre, les recommandations qui s’imposent en termes de scolarité qui a vu geler plusieurs projets d’écoles, de CEM et de lycées, alors que sur le plan démographique, l’Algérie enregistre chaque année un million de nouveaux nés venus enrichir le peuple et lui imposer des infrastructures pour les prendre en charge sur les plans diverses et diversifiés pour leur santé et pour leur éducation. Cela ne permet pas de lever le gel ni d’accepter des classes de plus de 30 élèves, des classes surabondées qui ne servent ni à l’enseignement de qualité, ni à garantir une scolarité qui soit en mesure d’assurer à l’élève une meilleure école. Nonobstant, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés par Ouyahia, passant des collectivités locales à d’autres sujets aussi importants les uns que les autres. Il leur a, par ailleurs, demandé d’avoir des «visions prospectives», telle est leur rôle et leur mission, en préconisant d’avance ce qui est possible de faire ou de ne pas faire dans le court, le moyen et le long termes. Du reste, les enjeux sont multiples et les défis importants pour que le pays avance au rythme que lui donnent le gouvernement et les walis. Cela est permis lorsqu’on sait où l’on va et les chemins les plus sûrs à emprunter pour y arriver. Ce qui ne va pas se faire sans prospectives et sans une large vue englobant l’amont et l’aval. Théoriquement, les discours ne peuvent apporter que ce dont sont capables ceux qui les prononcent, ceux qui les font à partir d’une réalité juste, probante, à partir de données réelles et vérifiées. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’on peut voir justement où l’on met les pieds. Un pays aussi jeune doit avoir les moyens de sa politique.

S. Ait Hamouda