Le blocage perdure à l’université !

Le Conseil de direction élargi de l’université Abderahmane Mira «appelle encore une fois les étudiants à reprendre rapidement leurs cours et réitère toute sa disponibilité au dialogue», note la direction dans un communiqué, diffusé en fin de semaine dernière.

Réuni, mercredi dernier, pour étudier et répondre aux doléances exprimées par les étudiants dans une plate-forme de revendications remise à l’administration rectorale, le conseil de direction élargi de l’université de Béjaïa a déploré «l’absence des représentants des étudiants en grève» à cette réunion «à laquelle ils ont été conviés», lit-on dans le communiqué rendu public au terme de cette rencontre. Le conseil de direction de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, tout en regrettant «le recours au blocage des activités de l’université sans privilégier au préalable la voie du dialogue et de concertation», a répondu point par point aux revendications soulevées par les étudiants frondeurs. En tête des doléances des étudiants, la demande d’inscription de tous les étudiants ayant postulé au Master avec respect des choix. Pour la direction de l’établissement universitaire de Béjaïa, les étudiants titulaires d’une licence, session 2018, ayant formulé dans les délais leurs demandes d’inscriptions au Master «ont été tous acceptés», tout en précisant que le choix de spécialités «se fait conformément à la réglementation». Concernant le point lié à la demande de «réintégration de tous les étudiants exclus arbitrairement de leurs résidences», l’administration rectorale soutient que ce point «concerne les directions des œuvres universitaires.» En outre, elle affirme que, selon les renseignements qu’elle a obtenus auprès des directions des œuvres universitaires, «aucune exclusion n'est prononcée à l'encontre des étudiants résidents». Les étudiants grévistes ont également exigé l’arrêt des poursuites judiciaires à l’encontre des étudiants activistes, alors que le communiqué du conseil de direction de l’université de Béjaïa annonce «qu’aucun étudiant n’est poursuivi en justice par l’université». Quant aux autres revendications en rapport avec l’amélioration de la qualité d'encadrement pédagogique et assurance des sorties pédagogiques pour les étudiants, l’administration rectorale a déclaré que «le taux d'encadrement pédagogique au sein de l'université de Béjaïa est conforme à la norme nationale» et que «le potentiel d'encadrement est renforcé chaque année». En outre, elle a rappelé que «les sorties pédagogiques se font régulièrement et relèvent des prérogatives des équipes de formation». De même, pour le «renforcement des moyens matériels au niveau des laboratoires de recherche» exigé par les étudiants protestataires, l'administration de l’université de Béjaïa a souligné qu’elle compte 35 laboratoires de recherche. Ces laboratoires, ajoute-t-on, bénéficient régulièrement de budgets de fonctionnement et d'équipements. Pour le conseil de direction, «le classement de l'université de Béjaïa à la première place à l'échelle nationale est en partie le résultat de l'activité et de la performance de ces entités de recherche». Par ailleurs, cette instance de l’université de Béjaïa a réitéré son appel aux étudiants au dialogue et à la reprise des cours. «Le conseil de direction élargi déplore la perte du temps pédagogique causée par le blocage des deux campus universitaires qu'aucune raison ne peut justifier. Soucieux de la préservation des intérêts des étudiants, notamment, la qualité de la formation, le renforcement du rang de l'université et sa stabilité, le conseil appelle encore une fois les étudiants à reprendre rapidement leurs cours et réitère toute sa disponibilité au dialogue », a-t-on déclaré.

B. S.