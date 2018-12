L’APC fin prête pour l’hiver

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

«Nous sommes prêts à faire face à la neige, même si elle devait tomber ce soir», assurent des élus de l’APC d’Aïn El Hammam. Un plan d’urgence a d’ores et déjà été mis en place, affirment-ils.

Les membres de l’APC d’Aïn El Hammam se disent rompus à l’exercice, ayant affronté la rudesse de l’hiver 2012. «Nous avons affronté des tonnes de neige, dépassant les 2 m de hauteur, qui s’étaient abattues sur la région pendant plus d’un mois. On ne peut pas avoir pire. Nous avons fait face à toutes les difficultés que peut générer une telle situation», dira un élu. Concernant les moyens à mettre en place lors des situations extrêmes, l’APC a déjà installé une commission chargée d’appliquer le plan de déneigement, sous la direction du maire qui coordonnera les opérations. Cette équipe est composée d’une quinzaine de personnes et comprend les élus APC et des responsables du parc de la mairie. Dès l’arrivée du BMS (bulletin météo spécial), l’équipe prend place au niveau de la cellule de veille au sein de la mairie. Les tâches sont déjà réparties et chaque membre de la commission se prépare à intervenir dans son domaine. Ainsi, un élu chargé de l’information est désigné pour prendre les appels de détresse venant des citoyens et des comités des villages. «Le numéro de téléphone du secrétariat (026 489 270) et d’autres éventuellement seront affichés en temps utile dans toutes les agglomérations, ce qui permettra à la population de nous joindre rapidement», ajoute notre interlocuteur. Un autre élu à l’APC est également chargé du suivi des engins de déneigement qui seront mis en branle selon le planning des sorties et des itinéraires à suivre, établis à l’avance. Concernant les engins de travaux publics utilisés lors d’importantes neige, l’APC fera appel aux propriétaires privés qui débuteront l’opération de déneigement par la route de leur village et étendront leur intervention aux agglomérations voisines. Une case est affectée à chaque groupe de villages. L’une traitera Agouni N’Teslent et Taourirt Amrane, pendant que l’autre déneigera la grappe de hameaux du sous âarch Amer Oussaid, comprenant Tililit, Aourir, Tasga Melloul et Ighil Boghni. Entretemps, d’autres machines libéreront les routes menant à Taourirt Menguellet, Tamjout et Baqalem, pour l’une, et Ouaïtslid et Aït Aïlem, pour l’autre. Les engins de l’APC sont habituellement utilisés pour dégager les RN 15 et 71 jusqu’aux limites de la commune et parfois au-delà, comme c’est le cas de la voie menant à Larbâa Nath Irathen. Cette dernière «n’est empruntée que par les gens de chez nous que nous devons aider à quitter la commune», indique-t-on

Une cellule d’urgence en alerte continue

Pour les besoins des autres cas, tels la ville, les petits hameaux, et en cas de nécessité de renforcement de certains axes en matériel, on fait appel à tous les engins roulants de l’APC qui possède trois chargeurs, un rétro chargeur, une niveleuse, un camion chasse neige ainsi que deux tracteurs de type 4x4 pour le dépannage de véhicules particuliers qui se seraient enlisés. Concernant l’évacuation de malades, les véhicules tous terrains de la mairie sont constamment mis à rude épreuve par les citoyens qui nous appellent des quatre coins de la commune et même des municipalités limitrophes. Il nous a été donné d’acheminer des voyageurs bloqués par la neige jusqu’à leurs villages», ajoute Mohand Saïd, le responsable du parc communal. Ce dernier notera que pour éviter d’être pris au dépourvu ou de soumettre le matériel roulant à d’éventuelles pannes, tous les engins restent au parc, en ce moment, et n’en sortent qu’en cas d’extrême urgence. Avant de conclure, notre interlocuteur nous fait remarquer que la restauration du personnel d’intervention ainsi que le carburant des engins utilisés lors de ces opérations sont pris en charge sur le budget communal, «lequel est loin d’être florissant». L’APC souffre d’un manque de moyens humains et matériels. «Si nous arrivons à palier l’insuffisance d’engins en faisant appel aux privés, il en est autrement s’agissant du personnel dont certains membres partis en retraite ne sont pas encore remplacés», précise-t-on. Quant à la subdivision des travaux publics (STP), le second intervenant lors des chutes de neige, elle ne possède malheureusement que deux engins de déneigement qui travaillent en collaboration avec l’APC pour dégager les routes nationales en priorité, afin de permettre aux camions de rallier les grandes villes pour ravitailler les magasins pris d’assaut à chaque fois par les citoyens qui craignent les ruptures de stocks, comme lors de l’hiver de 2007. Notons que la STP d’Aïn El Hammam couvre toute la daïra d’Aïn El Hammam et celle d’Iferhounène.

A. O. T.