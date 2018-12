L’exécutif RCD - FFS pointé du doigt !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 36 lecture(s)

Les élus indépendants «Défi» parrainés par le MEN à l’APC de Melbou sont montés au créneau pour dénoncer «des lacunes de gestion», dans une déclaration rendue publique.

Ces élus, au nombre de deux, en l’occurrence Sadane Ferhat et Amirouche Mouloud font le constat d’une année après les élections municipales. «Après une année dans la gestion des affaires de la commune, menée conjointement par l’exécutif du RCD accompagné en auxiliaire par le FFS, il semble que l’heure des constats a sonné. Engagés dans nos idéaux d’être à l’avant-garde de la société, de s’articuler sur la transparence, de cultiver le civisme et de par notre amour pour notre pays, nous refusons de réduire notre rôle d’élus à celui de simples approbateurs de budgets, le devoir d’évoquer les anomalies nous interpelle», écrivent-ils dans leur document. les rédacteurs dudit communiqué restent fidèles à leur discours politique durant la campagne électorale en informant leurs concitoyens que «La vérité et la sincérité sont des armes lentes mais d’un pouvoir dévastateur; comme promis durant notre campagne électorale d’être à votre écoute et de vous informer des lacunes de gestion parvenues par les détenteurs du pouvoir, nous voici au rendez-vous, car pour nous, le verbe n’a de sens que par l’acte». Plusieurs volets ont été abordés dans ce communiqué tel que le volet politique, volet gestion de la saison estivale, volet patrimoine ainsi que le volet PCD (Plan Communal de Développement). Pour le volet politique, les deux élus indépendants reviennent sur l’alliance par laquelle l’APC de Melbou est gérée. «Sans se mêler du choix du vainqueur qui reste libre à choisir avec qui tisser ses alliances, on s’interroge sur cette équation à double variante ; vous prenez l’exécutif et nous nous contentons des commissions, c’est comme s’il s’agit d’un mariage en concubinage, et cette situation arrange beaucoup plus la partie auxiliaire qui va se disculper d’un éventuel bilan négatif», expliquent-ils. Dans le même volet, ils dénoncent des «dépassements» commis par la section locale du RCD qui gère la commune. «Dans un appel fait par la section locale du RCD à ses militants en vue de renouveler le bureau, l’un des membres de l’APC a osé procéder à l’affichage dudit appel au niveau de l’antenne Tizi El Oued, sachant que cela est strictement interdit (le symbole de l’Etat devait être apolitique)…tout en évoquant cet incident en assemblée communale, un néo-incident plus tendu refait surface (récidiver), cette fois, en se permettant d’inviter le conseil communal de leur parti à une séance de travail au niveau du siège de l’APC, n’est-il pas un acte gravissime ?», s’indigent-ils. Quant au volet gestion de la saison estivale, ces élus ont relevé plusieurs lacunes liées essentiellement à l’hygiène, comme l’absence des poubelles au niveau des plages, et l’amoncellement de déchets et d’ordures dans plusieurs périmètres et surfaces. Le tapage nocturne provoqué par la fameuse «El Khaima», un abri conçu aux festivités et soirées dont «les riverains se plaignent quotidiennement aux autorités de l’effet du bruit brutal qui dure jusqu’à l’aube et de ce qui est contraire à nos mœurs», a été aussi un point noir qui a marqué la saison estivale. L’épineux problème de L’eau potable qui tend à devenir une phobie réelle pour les concitoyens et les estivants, a été aussi cité dans le communiqué, en insistant sur le mauvais choix de la période des travaux pour résoudre le problème. «Se lancer dans les travaux hydrauliques en pleine saison estivale, créant quotidiennement un embouteillage et une circulation stressante, pour, paradoxalement, ne régler le problème qu’à la fin de la saison! Pourquoi croit-on bon d’entamer les travaux au milieu de la saison ?», se demandent-ils. Les élus ont dénoncé aussi la manière douteuse par laquelle les PCD sont répartis tout en notant que «les PCD ont été ficelés et discutés à huit-clos avec leurs acolytes de l’alliance, à l’insu des autres membres, alors qu’initialement le maire a invité l’ensemble des membres de l’assemblée à participer de manière à soulever les points d’urgence, chacun de son côté, afin de les inscrire par ordre et degré de priorité. Et encore on s’interroge, si vraisemblablement les projets ont été attribués sans trébuche! En connaissant les adjudicataires (bénéficiaires), le doute s’installe de facto!», estiment-ils. Ils ont divulgué l’état catastrophique du lieu du déroulement de l’évènement historique du 22 Mai 1945 à Melbou, et aussi le bradage du foncier de la commune. «Pour ce qui a trait au lieudit la carrière militaire, sis dans le lot 13 sur le plan parcellaire Sinatus Consulte du plan de Constantine 1936, une partie de ce lot a fait l’objet d’une acquisition par une tierce personne avec un CP portant, lieudit Tikhribine (substitution), alors qu’on avait saisi par écrit le P/APC avec une lecture faite devant l’assemblée, l’invitant à faire le nécessaire et où nous avons informé l’assemblée que nous irons plus loin. Au moment où nous rédigions le rapport judiciaire en vue d’une commission d’enquête, le P/APC a donné son OK pour le permis de construire, sans tenter de temporiser (…) sous prétexte que le dossier a fait l’objet de validation via le guichet unique! Toute la population sait que ledit lieu n’a jamais porté l’appellation (Tikhribine)», ajoutent- ils. L’antenne Tizi El Oued demeurant sans réseau internet depuis un temps, le raccordement en eau de l’école de Taksart, les logements sociaux, l’ouverture du pont Tizi El Oued, l’épineux problème de la décharge sauvage, ainsi que le défrichement de la prairie sauvage aux abords du lycée, sont autant de points cités par les élus indépendants dans leur communiqué pour illustrer le bien-fondé de leur acte. En conclusion, les élus lancent un appel aux citoyens. «Mobilisons-nous pour préserver Melbou des malveillants, soyons prudents devant l’impunité ou la corruption. Soyons sereins car les vendeurs d’illusions viendront nous embrouiller par convoitise pour nous détourner de notre conviction», lit-on encore dans ce communiqué.

Aziz Khentous.