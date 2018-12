«Je rencontrerai Belkhadem et Belayet»

Par DDK | Il ya 20 minutes | 18 lecture(s)

Le coordonnateur de l'instance dirigeante du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a affirmé, samedi à Alger, que tous "les enfants du parti sont les bienvenus sans exclusion aucune ni marginalisation". "Tous les militants et cadres du FLN sont les bienvenus sans aucune exclusion ni marginalisation", a indiqué M. Bouchareb dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec M. Abdelkrim Abada, ancien dirigeant au sein du parti, rappelant qu'il avait déjà eu, dans ce sens, des discussions avec Salah Goudjil et Saliha Djeffal. Aussi, Il a fait savoir qu'il rencontrerai d'autres dirigeants à l'image de Abderrahmane Belayat et Abdelaziz Belkhadem". M. Bouchareb a souligné que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du "rétablissement de la cohésion au sein du FLN à travers un nouveau départ basé sur les fondements du respect", ajoutant que l'objectif était "l'édification du parti sur des bases saines suivant le critère du militantisme". Répondant à une question sur la prochaine élection présidentielle de 2019, le coordonnateur de l'instance dirigeante du FLN a souligné que la question relative à la candidature du président Abdelaziz Bouteflika lui revenait en premier degré. "Nous avons évoqué le programme que nous soutenons, et nous sommes optimistes quant à notre capacité à l'exécuter." a-t-il soutenu, ajoutant que M. Bouteflika se trouve au dessus de toutes considérations partisanes et politiques et il exerce pleinement ses pouvoirs.