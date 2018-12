Produits du terroir et créativité

Par DDK | Il ya 20 minutes | 29 lecture(s)

Un Salon régional de l’agriculture a ouvert ses portes, avant-hier, et pour trois jours, au niveau de la salle de sport de la ville de Bouira. Plusieurs exposants y font découvrir leurs produits du terroir, à l’instar des apiculteurs de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Bouira, ainsi que les oléiculteurs de différentes régions. Sont également présents des fournisseurs de matériel agricole, d’engrais et pesticides, des collecteurs de lait et fabricants de produits laitiers, des fournisseurs de packaging et autres agriculteurs. «Il s’agit pour nous de mettre en valeur et encourager l’investissement agricole, en participant au développement de ce secteur. Faire découvrir aux gens les riches produits variés de notre région en les sensibilisant sur l’aspect bio est également l’un des objectifs que nous nous sommes fixés», indiquera un des organisateurs de la manifestation. Il s’agit là d’une excellente initiative qui encouragera les agriculteurs à élargir leur investissement afin de recruter une main d’œuvre locale et pourquoi pas attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur agricole au vu des atouts et des potentialités de la wilaya de Bouira, a-t-on encore indiqué. Parmi les exposants, une fromagerie de la wilaya de Tizi-Ouzou est l’un des stands les plus visités par le public qui y découvre du fromage de chèvre de fabrication artisanale, ainsi que plusieurs autres produits à base de lait de caprins. «Nous réalisons l’ensemble de nos fromages de manière bio et sans aucun intrant chimique», assure la productrice qui proposait des séances de dégustation, notamment aux visiteurs bouiris qui disaient découvrir le produit. Des camemberts de lait de chèvre, mais également de la tomme et autres fromage à pâte molle ou dure. De même pour une pâte appelée «confiture de lait de chèvre» composée de lait avec du sucre ayant une saveur caramélisée. Un produit qui a rapidement fait le ‘’buzz’’ et de nombreux acheteurs se sont manifestés pour acquérir des pots de cette confiture. Le Salon se poursuivra aujourd’hui encore.

Hafidh Bessaoud