Le wali rectifie son instruction

C’est sûrement une première, du moins au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, que les maires soient appelés à se faire délivrer des ordres de mission pour leurs déplacements par le chef de daïra de leur circonscription.

L’instruction lancée par le wali aux maires concerne toutes leurs sorties, que ce soit à l’intérieur de la wilaya ou en dehors. En effet, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim chater vient de signer une note distribuée aux P/APC et aux chefs de daïra recommandant un ordre de mission pour les P/APC et pour les chefs de daïra pour leurs déplacements. Dans sa note, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le wali fait remarquer «J’ai eu à remarquer et à constater que les déplacements des différents responsables sur le territoire de la wilaya s’effectuent sans programmation préalable, voire sans ordre de mission réel et réglementaire». Du coup le wali tranche «attachant de l’importance et jaloux de l’importance idéologique qui doit animer le fonctionnaire, j’ai l’honneur de vous instruire à l’effet de rétablir la discipline générale et le cadre réglementaire relatif aux déplacements» ordonnant «Les déplacements des P/APC à l’intérieur de la wilaya sont soumis à un ordre de mission signé par le chef de daïra de la circonscription administrative. Quand aux déplacements en dehors de la wilaya, les P/APC sont tenus de formuler des demandes quarante-huit heures avant, auprès de mes services. Quand aux chefs de daïra, tous leurs déplacements sont soumis à un ordre de mission établi par mes services». Pour terminer le wali écrit «j’attache du prix à la stricte exécution de la présente instruction qui ne doit souffrir d’aucun manquement», a averti le wali. Les réactions des élus, des P/APC ne s’est pas faite attendre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs P/APC se sont démarqués de cette instruction qu’ils assimilent à des restrictions de leur liberté de mouvement. Le P/APW de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche a indiqué à ce sujet : «Le droit de déplacement des élus est consacré par la constitution Algérienne. Nous ne sommes pas en période coloniale. Les P/APC ont le droit de se rendre librement où ils veulent, ceci pour assurer leur mission d’élus. Nous avons d’ailleurs rencontré le wali de Tizi-Ouzou à ce sujet. Il a été à l’écoute et il a rectifié son instruction.» En effet, le wali a signé une autre instruction transmise aux chefs de daïra et aux P/APC où il dit clairement : «En complément à mon envoi du 2 décembre 2018, relatif aux déplacements des responsables à l’intérieur et en dehors du territoire de la wilaya, j’ai l’honneur de vous informer que cette instruction concerne uniquement les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif. Quand aux P/APC, ils ne sont pas concernés par les termes de la dite instruction», a-t-il conclu.

