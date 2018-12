«Tout pour réceptionner le 1er tronçon à fin mars»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 100 lecture(s)

Le directeur du transport de la wilaya de Tizi-Ouzou parle dans cet entretien de l’avancement des travaux sur les différents chantiers du téléphérique et du nouveau plan de circulation

La Dépêche de Kabylie : à quand la mise en service partielle du téléphérique ?

Samir Naït Youcef : Pour le moment, l’accent est mis sur l’achèvement de la première tranche qui va de la gare multimodale vers la wilaya. Sur cet axe, il y a 4 gares en chantier et 19 pylônes, dont 18 sont achevés et le 19e sera réceptionné à la fin de ce mois de décembre. Dans ce premier tronçon, nous avons bien avancé. Le taux global est de 50%. La gare N°4 est à 70%, les trois autres gares sont à des taux allant de 40 à 50%. Si tout va bien, nous pensons que le premier tronçon sera réceptionné à la fin du premier trimestre 2019. Les premiers essais se feront au début de l’année 2019. Nous sommes constamment sur le chantier, nous assurons un suivi régulier et toutes les anomalies sont signalées, à qui de droit, instantanément.

Qu’en est-il du deuxième tronçon allant du siège de la wilaya vers Redjaouna ?

Ce tronçon qui compte 4 gares et 10 pylônes n’a pas beaucoup avancé. Nous focalisons nos efforts sur le premier tronçon, une fois celui-ci finalisé, nous mettrons le cap sur cette deuxième tranche où nous enregistrons des oppositions et des difficultés d’accès.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis le début des travaux ?

Elles furent nombreuses, c’était carrément le parcours du combattant. Au début, au niveau de la gare de Bouhinoun, c’est un gazoduc qui a dû être déplacé et cela nous a fait perdre deux années entières. Ensuite, il y eu la salle des sports qu’il fallait déplacer de 25 mètres. Nous avons aussi enregistré trois oppositions au niveau de la nouvelle ville et une autre à proximité du CEM Dardar qu’on n’a pu lever qu’en septembre dernier. Il y a eu des oppositions à la cité Million et au lotissement Hamoutène, ainsi que des difficultés d’accès au site au niveau de Redjaouna. Nous avons eu aussi des entreprises défaillantes avec lesquelles nous avons résilié les contrats, mais les procédures nous ont beaucoup retardés. A une certaine période, il y a eu le problème de payement des entreprises, mais à présent, toutes les situations sont assainies d’ou notre optimiste pour l’achèvement de la première tranche du téléphérique et celui de la deuxième tranche par la suite.

Le nouveau plan de circulation de la ville de Tizi-Ouzou remonte à 2011. Quand sera-t-il enfin mis en œuvre ?

En effet, le nouveau plan date de 2011. L’étude a été finalisée et des comités ont été installés au niveau de la daïra et de l’APC de Tizi Ouzou, afin de mettre en œuvre les recommandations de l’étude. Nous appelons justement à une réunion, pour que chaque partie assume son rôle et réalise ce qui relève de son secteur. La direction des travaux publics, la direction de l’urbanisme et de la construction, la direction de l’environnement, la sûreté de wilaya, les élus de l’APW que nous avons toujours sollicités, la daïra, l’APC et notre direction, chacun des intervenants a un rôle à jouer et une tâche à accomplir. Donc, une réunion devra être programmée, pour justement répartir les tâches et passer aux travaux à réaliser, pour enfin mettre en application ce nouveau plan de circulation.

Entretien réalisé par H. T.