Le wali inspecte les communes côtières

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, a effectué, hier, une visite d’inspection au niveau des plages du littoral Est de la wilaya, dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale.

Le but de cette visite est d’identifier les lacunes et les manquements et de recenser tous les points noirs existants au niveau des plages inspectées, en vue d’améliorer les conditions d’accueil des estivants, notamment en matière de propreté, de confort et de sécurité. Au total, une trentaine de plages relevant des communes de Melbou, Souk El-Tenine, Aokas, Tichy et Boukhelifa ont été inspectées, hier, par le chef de l’exécutif, qui était accompagné des directeurs du tourisme et de la DTP.

Des voies d’accès aux plages non aménagées, absence d'éclairage public, de sanitaires et de plaques d’orientation, pollution due aux rejets des eaux usées déversées directement en mer sans passer par une station d’épuration et de traitement, non-raccordement à l’électricité et à l’eau, insalubrité et non-installation de poubelles… sont autant d’insuffisances constatées par le wali, qui a instruit les P/APC des cinq communes côtières visitées et ses directeurs de l’exécutif d’y remédier en prévision de la prochaine saison estivale.

L’une des décisions prises, hier, par M. Maâbed est la rénovation de tous les postes de secours et de sécurité, dédiés à la protection civile et aux forces de l’ordre, qui sont dans un état de délabrement. Il demandera, dans ce sillage, au directeur de la société de distribution d’électricité et du gaz (SDE), de procéder à l’alimentation de ces infrastructures en électricité. Pour assurer un bon entretien des plages, le wali a promis de doter, prochainement, la commune de Melbou d’une cribleuse.

En outre, il a demandé à l’APC de Melbou de préparer des fiches techniques sur des projets s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration des conditions d'accueil des estivants, en vue de trouver des financements dans les délais. La plage Tassift, relevant de cette commune côtière et connue pour son sable fin doré, a accueilli, l’été denier, quelque 300 000 estivants, venus des quatre coins du pays. M. Maâbed a insisté auprès des élus des communes côtières et des chefs daïras, dont dépendent ces municipalités, sur la nécessité d’améliorer les conditions d’hygiène et de propreté sur les plages.

Il a proposé, à cet effet, l’organisation d’opérations de nettoyage d’une manière régulière à longueur de l’année. Sur ce point, les APC ont soulevé le problème du manque d’agents de nettoyage. Pour rappel, l’année dernière, une enveloppe financière avoisinant les 89 millions DA a été consacrée au nettoyage et à l’entretien des plages au niveau des communes côtières de la wilaya. Cet argent, puisé de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, a été destiné à l’acquisition du matériel de transport pour l’entretien des plages. Huit tracteurs avec remorques d’une capacité de 4 tonnes, six cribleuses de gros modèle, ainsi que deux autres cribleuses de petit modèle ont été achetés au profit des communes du littoral.

Pas moins de 38 cabines combinées ont été également acquises et distribuées sur les régions côtières. Pour sa part, le P/APW de Béjaïa, M’henni Haddadou, qui accompagnait le wali lors de cette sortie de terrain, milite pour l’ouverture d’un débat général sur l’avenir du secteur du tourisme dans la wilaya. Il préconise de réunir tous les acteurs concernés par ce secteur, afin de «réfléchir sur les stratégies à adopter et les moyens à mettre en place pour faire du tourisme une économie rentable et d’avenir». Il a promis d’initier durant son mandat à l’APW de Béjaïa des rencontres et des ateliers sur plusieurs thématiques et aspects relatifs à la mobilisation des moyens nécessaires pour «la création d’un environnement favorable pour faire du tourisme une économie performante, innovante et durable».

Région balnéaire par excellence avec un littoral long de 100 km, recelant de magnifiques plages au sable fin doré sur la côte Est et des plages rocheuses sur la côte Ouest, la wilaya de Béjaïa est prise d’assaut par des milliers d’estivants, chaque été. Toutefois, les conditions d’accueil des vacanciers ne sont pas forcément à la hauteur des aspirations, comme ce fut le cas, durant la saison estivale écoulée, où l’anarchie et l’insalubrité ont régné en maitre.

Boualem S.