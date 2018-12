Vendre les destinations Tikjda, Tighzert et Tala-Rana

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Le ministère de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pêche en collaboration avec le Parc National du Djurdjura et la Direction Générale des Forêts, ont prévu un riche programme pour célébrer la journée du 11 décembre coïncidant avec la Journée internationale de la montagne.

A cet effet, il sera organisé à partir de dimanche prochain et jusqu’au mardi 11 décembre, des journées portes- ouvertes sur le Parc National du Djurdjura pour expliquer à un large public les objectifs du PND à travers ses différentes antenne et sensibiliser sur les missions qui lui sont dévolues, à savoir les activités menées sur le terrain, la conservation de la biodiversité, des habitats naturels, la collaboration scientifique, l’écodéveloppement, l’écotourisme, ski, randonnées, visites guidées vers les musées du PND au profit des élèves et étudiants… Seront également présentes différentes associations, dont celle de Mimouna qui animera une exposition autour du thème "Atout sur la terre".

Des opérateurs privés, investisseurs et artisans prendront part au Salon sur les produits de la montagne qui clôturera mardi ces festivités. L’objectif étant de vulgariser les offres en matière des biens et services issus des zones de montagnes avec l’exposition de produits de montagne, plantes aromatiques et médicinales ainsi que des activités sportives, spéléologie, randonnées et escalades compatibles avec les zones montagneuses.

Pour lundi, il est prévu au niveau de l’auberge de jeunes de Haizer, une conférence sur le tourisme de montagne au profit de 20 délégués nationaux du tourisme éducatif. Déjà, hier matin, dans la commune de Taghzout au niveau de l’école primaire Snouci Amar et du CEM Bouazamar, a été donné le coup d’envoi du concours vert co-organisé par le PND ainsi que la direction de l’éducation. Un concours auquel ont pris part les élèves de ces deux établissements scolaires situés en zone de piedmont de montagne du Djurdjura sur le versant Sud.

Il s’agit d’un concours de dessins ayant pour thématique «L’explication de l’intérêt des montagnes», avec des séances animées d’éducation sur l’environnement. Les cinq meilleurs dessins verront les lauréats récompensés par des prix, à savoir, des trousseaux scolaires. Pour aujourd’hui jeudi, il est prévu une formation de 25 accompagnateurs en zone de montagne au niveau de la maison du PND au profit des membres des associations et agences de voyage, pour promouvoir la destination de Tikjda et l’ensemble de cette zone montagneuse.

L’encadrement sera assuré par les éléments du PND, de la direction de l’environnement, du tourisme, des Scouts Musulmans, de l’Université de Bouira ainsi que de la Protection Civile. La journée du vendredi sera marquée par des randonnées pédestres à Tala Rana, à Saharidj, à Tighzert jusqu’au lac Goulmim et d’Ighil Guefrane jusqu’à la Dent du Lion avec la participation des APC concernées, à savoir, Saharidj, Haizer, le PND, les associations ainsi que les agences de voyages.

Des randonnées pédestres destinées au grand public avec la collaboration de la direction du tourisme de la wilaya de Bouira, le centre de formation professionnelle de Haizer et la Fédération des Chasseurs, afin de suivre une formation de guide de montagne. Des associations qui prendront également part à un volontariat de dépollution qui sera organisé en marge de ces randonnées, au cours de la même journée au niveau de Tala Rana, de Tighzert-Lacombe, Tighzert-Lac Goulmim et du circuit de randonnée Ighil Guefrane jusqu’à la Dent du Lion.

Au cours de la journée du samedi, l’opération de dépollution se poursuivra au niveau de la station de Tikjda et de Tighzert avec la participation de l’APC d’El Esnam, la direction de l’environnement, l’Epic Nadhif, le mouvement associatif et les Scouts Musulmans. Au niveau de la pépinière de Tikjda, les participants procèderont à la plantation d’espèces nobles du Djurdjura avec des plants de pins noirs et de cèdres.

Il est également programmé au cours de la journée du samedi, une visite des lieux historiques à l’intérieur du Parc National du Djurdjura, pour identifier monuments et sites à intégrer dans le programme des randonnées pédestres, à l’image du monument Ifri T’Aklit à Tikjda, commune d’El Esnam, de la stèle Si Lahlou au niveau de Tighzert dans la même commune ainsi que le monument érigée à la mémoire de Malika Gaid, tombée au champ d’honneur à proximité de Tala Rana dans la commune de Saharidj.

Hafidh Bessaoudi.